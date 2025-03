Giovanni Toscano: “Scrivere mi aiuta a dare un senso al dolore”. L’intervista

Dopo averlo presentato traccia per traccia con un vodcast, Giovanni Toscano pubblica il suo secondo album di inediti, Un Posto Migliore (LaTarma Records, distribuzione ADA Music Italy), che – oltre ad essere disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download – è ora acquistabile anche in formato fisico, sia in vinile che in edizione limitata autografata.

Il disco esplora temi universali come l’amore, l’amicizia, la famiglia e i ricordi, trasformandosi in un racconto intimo pregno di malinconia. Nonostante ciò, ogni traccia mantiene viva la capacità di stupirsi e di apprezzare i piccoli momenti quotidiani.

Ed è proprio con questa rinnovata abilità che Giovanni Toscano intraprende un viaggio alla ricerca di un luogo, fisico o emotivo, che gli consenta di stare veramente bene in un mondo che cambia rapidamente.

Ma Un Posto Migliore non è solo un racconto di esperienze personali, bensì una riflessione universale sul diventare adulti e sulla perpetua ricerca del proprio posto nel mondo.

L’artista non guarda però al passato con nostalgia, ma cerca di valorizzarlo, attingendo dai ricordi il bello di ciò che è stato.

UN POSTO MIGLIORE: LA TRACKLIST

Piccolo Tornado Emma Che cosa vuoi? Oggi feat. Emma Nolde Grazie Avanti così Magari esistesse un paradiso Riunione di condominio feat. Assurditè Walk of Shame Un Posto Migliore

“UN POSTO MIGLIORE”, LA VIDEOINTERVISTA A GIOVANNI TOSCANO

GIOVANNI TOSCANO, “INCONTRI E RACCONTI DAL VIVO”