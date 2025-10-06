Giorgia annuncia finalmente il nuovo album. Esce a novembre “G”

A due settimane dal lancio di GOLPE, terzo brano del nuovo progetto discografico, Giorgia annuncia finalmente l’uscita del suo nuovo album di inediti. Il 7 novembre arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali per Epic/Sony, G, il nuovo album della cantante.
Il disco, fuori in CD e LP, nella sua versione fisica uscirà anche in diverse versioni in esclusiva per Amazon: CD autografato, vinile trasparente e vinile verde acqua. Qui il link per il pre-order.
“G”: il nuovo album di Giorgia, tra forza e introspezione
Dopo il successo del tour “Come Saprei Live 2025”, tutto esaurito in ogni tappa, Giorgia torna con un disco che segna un nuovo percorso musicale e umano. “G” è un lavoro che mescola la sua inconfondibile vocalità con una ricerca sonora contemporanea, costruita insieme a una squadra di autori d’eccezione con la stessa Giorgia tra i co-autori dei testi.
Al suo interno troveranno ovviamente spazio i brani pubblicati dalla cantante nel corso del 2025, la super hit La cura per me, il singolo estivo L’unica e la recente GOLPE, brano che ha segnato il più altro debutto in radio dell’anno per una cantante donna.
G è il 12esimo album di inediti pubblicato da Giorgia in 30 anni di carriera. Discografia a cui si aggiungono 3 dischi live, due raccolte e un album di cover per un totale di 18 album pubblicati.
“Palasport Live”: le date del tour 2025-2026
Dopo l’estate nei teatri e nelle arene, Giorgia torna dal vivo nei grandi palasport italiani con il tour “Palasport Live”, prodotto da Friends & Partners. Le prime date hanno già registrato il tutto esaurito, segno dell’affetto del pubblico verso una delle voci più iconiche della musica italiana.
- 25 novembre 2025 – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo (SOLD OUT)
- 6 dicembre 2025 – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)
- 8 dicembre 2025 – Firenze, Nelson Mandela Forum (SOLD OUT)
- 10 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena
- 12 dicembre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena (SOLD OUT)
- 13 dicembre 2025 – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)
- 16 dicembre 2025 – Padova, Kioene Arena (SOLD OUT)
- 19 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport (SOLD OUT)
- 20 dicembre 2025 – Bari, Palaflorio (SOLD OUT)
- 22 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport
- 18 marzo 2026 – Bari, Palaflorio
- 21 marzo 2026 – Bologna, Unipol Arena
- 23 marzo 2026 – Milano, Unipol Forum
- 24 marzo 2026 – Milano, Unipol Forum
- 28 marzo 2026 – Firenze, Mandela Forum
- 30 marzo 2026 – Padova, Kioene Arena
