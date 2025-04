Giordana Angi torna con Strade: una ballad nata lungo le strade del tour con Sting

Giordana Angi torna con una nuova ballad romantica intitolata Strade.

A novembre scorso Giordana Angi, reduce da un anno che l’ha vista pubblicare il sui primo progetto discografico in quattro lingue e girare live il mondo in opening ai concerti di Sting, ha firmato un nuovo contratto con Warner Music e lanciato il singolo Piano piano.

Il brano, già disponibile in pre-save al link QUI, sarà fuori ufficialmente il prossimo venerdì 18 aprile.

GIORDANA ANGI Strade : testo e significato

Scritta dalla stessa Giordana Angi e prodotta insieme a Fabio Brignone, Strade nasce come un vero e proprio diario di viaggio in musica. Il brano prende ispirazione dall’esperienza vissuta dall’artista durante il tour europeo in cui ha aperto i concerti di Sting, armata solo di chitarra e voce.

Strade è un pezzo che racconta di ritorni, di legami che non si spezzano e di amori che diventano bussola nei momenti più incerti. Una ballad in cui il piano, il basso, la batteria e le chitarre costruiscono un tappeto sonoro intenso ma delicato, su cui scorrono parole che parlano direttamente all’anima.

Un inno ai sentimenti più puri, alla nostalgia buona, a quella forza invisibile che ci spinge a tornare dove sentiamo di appartenere.

TESTO

In arrivo il 18 aprile