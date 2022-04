In un post social l’amore, ricambiato, di Giordana Angi per i cantanti di Amici 21

Quando mancano ormai solo due puntate alla fine della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, Giordana Angi ha voluto dedicare un post pieno di affetto e stima ai cantanti di questa edizione del programma, Amici 21.

La cantautrice, per chi non lo sapesse, dalla ventesima edizione ha ricevuto un compito molto importante da Maria De Filippi. È lei infatti a occuparsi delle selezioni, non da sola ovviamente, ma non solo questo.

Giordana infatti in alcuni casi segue la direzione artistica di alcuni album dei ragazzi (lo scorso anno quello di Deddy), e scrive pezzi con e per loro. Per esempio gli ultimi inediti lanciati in quest’edizione: Dove sei di Sissi e Tienimi stanotte di Luigi Strangis.

Amici 21 Giordana Angi il post per i cantanti

Alla vigilia della settima puntata del programma, che ricordiamo finirà tra due settimane, sabato 14 maggio, ecco le parole che Giordana ha voluto dedicare ai quattro cantanti rimasti in gara in virtù della sua vicinanza a loro essendo lei stessa arrivata al successo dopo tanti sacrifici…

Abbiamo lavorato come dei pazzi, tanto, sempre. Dai provini ad oggi.

Da due edizioni sono in trincea come una sognatrice che ha la fortuna di stare a contatto con ragazzi che, come me, sognano, vivono studiando la propria passione. In un mondo come quello in cui siamo è un privilegio.

Siamo quasi alla finale. Sono fiera di tutti voi. Da ognuno di voi (indistintamente) ho imparato qualcosa e ognuno di voi ha un mondo dentro e un talento unico. Io faccio quel che posso con tutto l’amore del mondo, ciò che ho imparato ve lo consegno, con i miei limiti, e con tutto ciò che so di non sapere ma con tutta me stessa.

In bocca al lupo a tutti i sognatori e ad ognuno di voi che sta leggendo e s’impegna per realizzare le proprie idee. Realizzate le vostre idee, sono quelle che cambiano il mondo. Tipo la lampadina. Ciao!!

Tanti i ragazzi del programma, ma anche i professori, che hanno risposto al post di Giordana Angi. Tra loro ovviamente non ci sono i quattro cantanti in gara in quanto privati della tecnologia in questa fase del programma.

C’è il cuoricino lasciato sotto al post da Alberto Urso, vincitore dell’edizione 2018 battendo proprio Giordana (che in seguito ha scritto e duettato con lui) e poi i tre professori di canto: Rudy Zerbi (“Grazie per tutto quello che hai dato a tutti i ragazzi“), Anna Pettinelli (“Grazie di tutto quello che hai fatto e che farai. Sei vera, sincera, una mano sicura. Ti stimo“) e Lorella Cuccarini (“Sei veramente speciale, grazie di tutto“).

Tra i commenti anche alcuni cantanti di questa edizione, Crytical (“Punto di riferimento fisso“) e Gio Montana (“Sei fondamentale“).

Insomma una bella soddisfazione per l’artista che, dopo un Sanremo Giovani in sordina e anni di promesse e contratti discografici, ha finalmente trovato la sua strada, anzi le sue strade, ad Amici di Maria De Filippi.

Giordana Angi tra l’altro ha da poco lanciato il suo nuovo singolo, Le cose che non dico.