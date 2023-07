Dopo essersi ricongiunto con i genitori naturali Gionnyscandal torna alla musica con “Tranne te”

Gionnyscandal Tranne te significato del testo del nuovo singolo.

Gionny è al lavoro sul nuovo disco e nell’attesa lancia per l’estate 2023 un nuovo singolo intitolato Tranne te fuori da venerdì 7 luglio per Altafonte Italia.

Da settembre 2011, data in cui ha pubblicato il suo primo album, Haters Make Me Famous vol. 3, ad oggi il cantautore rap ha pubblicato 8 album e 2 mixtape. Gli ultimi lavori in studio sono usciti con Universal Music Italy e sono Reset, Emo, Black Mood e Anti, dischi usciti tra il 2016 e il 2021.

Nel 2022 è ripartito da indipendente pubblicando il singolo Boom, Il quaderno dei ricordi e 712, a cui hanno fatot seguito nel 2023 Mi mancherai e Male (quest’ultima con 8nero Music).

Ora è tempo di Tranne te, brano fuori con Altafonte Italia, che segna ufficialmente l’avvicinamento al nuovo disco di inediti.

Tra l’altro l’artista è reduce dal ricongiungimento, con l’aiuto de Le Iene, con i suoi genitori naturali che lo avevano dato in affido appena nato (vedi qui).

Gionnyscandal tranne te significato del brano

Tranne te è una canzone d’amore dalle sonorità pop che strizza l’occhio alla latin music. Un brano romantico, leggero, in cui Gionnyscandal racconta la voglia di stare insieme alla propria partner, l’unica per cui vale la pena, la fissazione che non lo abbandona mai e per cui farebbe qualsiasi cosa.

Gionnyscandal tranne te testo e audio

In arrivo venerdì 7 luglio