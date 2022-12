GionnyScandal, senza censure, racconta il suo tentato suicidio in “712” (TESTO e AUDIO)

Gionnyscandal 712 testo e significato del nuovo singolo dell’artista che racconta la notte più difficile della sua vita.

L’artista lancia il suo quarto brano del 2022. Dopo Sei parte di me feat. Claudia Ciccateri, Boom e Il Quaderno dei ricordi, GionnyScandal affronta questa volta un argomento molto delicato che ha segnato il suo percorso. Un’evento accaduto a settembre del 2021, come vi raccontammo in questo articolo.

Gionnyscandal 712 significato del brano

In questo anno GionnyScandal ha postato molto di rado sui social. Negli scorsi mesi il ragazzo ha annunciato: “Sto scrivendo molto…” e nella giornata del 19 dicembre 2022 finalmente sono arrivate le parole che tanti fan aspettavano…

“L’anno scorso come molti di voi sapranno ho provato a fare un brutto gesto, mi hanno salvato la vita per un pelo e tutti voi mi siete stati vicini dandomi la forza di cui avevo bisogno per rialzarmi. In ospedale quando mi sono svegliato avevo al polso un braccialetto, il numero 712. Sono tornato a casa e ho sentito l’urgenza di scrivere un pezzo su cosa mi è successo, è arrivato il momento di farvelo sentire.

712 fuori Venerdì 23/12 “

Come promesso nei giorni scorsi Gionata ha deciso di affrontare in musica l’evento che lo scorso anno lo ha visto protagonista… il tentativo, in preda a pensieri oscuri e di solitudine, di togliersi la vita. Un argomento, una realtà, un malessere per tanti giovani (MA NON SOLO!!!!), che esiste e troppo spesso viene ignorato e taciuto, quasi con vergogna.

GionnyScandal 712 testo e audio

Le ultime forze che c’avevo in corpo per rispondere

le ho usate per ripetere al dottore: “Fottiti”

tanto i sintomi li sai sono sempre i soliti

voglio solo andare a casa, quindi adesso togliti

in ospedale col bracciale 712

mi chiedono che ho preso a casa, dici muoviti

ho mischiato il mio dolore col il cuore

e poi ho mischiato le mie gocce con alcolici

e piango sotto i portici della mia città deserta

e sento freddo dentro come paesi nordici

mi viene in mente nonna, prima di uscire mi diceva sempre: “Copriti”

essere famoso mi fa schifo, non immaginavo che

poi la sera arrivi a casa e sei da solo lì che vomiti

mi han detto devi ritagliare più tempo per te

allora beh, sulla mano ho tatuato delle forbici

Dov’è mio padre a dirmi: “che succede?”

a dirmi stai tranquillo andrà tutto bene

che cosa me me frega delle storie serie

tanto con lei all’altare poi chi cazzo viene?

e forse non degno di sta vita, o forse non l’ho mai capita

mi danno dell’egoista se provo a farla finita

“ci sono se hai bisogno” stronzata fatta e finita

che tanto vi sarei mancato solo per tre giorni

avreste scritto nei commenti il solito “mi manchi Gionny”

ti lamenti sempre forse perché soffri

ma io soffro da trent’anni mica solamente oggi

e mi son fermato a pensare

ma non ho mai pensato di fermarmi

son da solo anche oggi

se è un incubo venite a svegliarmi