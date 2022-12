GionnyScandal fotografa il suo “brutto gesto” nel singolo “712”

È passato un anno e ancora una volta la domanda è: “Cosa sta succedendo a GionnyScandal?” O meglio questa volta per la precisione è: “Di che cosa parla GionnyScandal quando dice ‘Lo scorso anno ho tentato di fare un brutto gesto?“.

Noi di All Music Italia ne parlammo in maniera approfondita a settembre dello scorso anno in questo articolo, senza censurare quella parola che nessuno voleva pronunciare, “Suicidio”, quasi come se ignorare, fingere, cambiare le parole ed edulcorarle fosse una soluzione.

Gionata, che ricordiamo ha una storia di vita non di certo facile che ha raccontato in gran parte nel libro La via di casa mia, scrisse lo scorso anno parole molto forti:

“Forse non sono nato per essere felice o se non sono stato non sono mai riuscito ad esserlo per più di 10 secondi di fila…

Non riesco più a vedere le persone, le cose, i pensieri e le emozioni come le vedete voi, mi alzo ogni giorno della mia schifo di vita cercando di usare tutte le poche forze rimaste per rinascere e fare qualcosa di positivo, ma ora non ci riesco più, non riesco più a rialzarmi, non riesco più a sognare, non riesco più a combattere…

Non so cosa succederà ora, non so se mi è rimasta l’ultima particella di forza per riprendermi e non so quanto senso abbia continuare a soffrire, qualsiasi cosa succeda volevo dirvi grazie, grazie per esserci avermi fatto provare quello che non avrei mai pensato di provare…”