Gionnyscandal... dopo un lungo sfogo sui social un gesto estremo. E quella parola che nessuno vuole pronunciare...

Cosa sta succedendo a GionnyScandal?

Sono tantissime le fan dell’artista in apprensione in queste ore. Nella giornata di ieri infatti GionnyScandal ha postato sulla sua pagina Instagram una lunga riflessione, una riflessione triste sulla propria incapacità di riuscire a relazionarsi con gli altri e, al tempo stesso, su quella degli altri nello stargli accanto, capirlo realmente.

Gionata non ha mai nascosto la sua storia, una storia di vita non facile, che ha raccontato nel libro La via di casa mia. L’abbandono da parte dei genitori, la morte dei genitori adottivi e, qualche anno fa, la scomparsa della figura più importante della sua vita, sua nonna.

Le sue malinconie e le sue depressioni sono sempre state condivise con chi lo segue con i suoi fan. Qualcuno lo additava di farlo per creare Hype ma, diciamocelo chiaramente, certi malesseri si vedono negli occhi, non possono essere recitati.

Queste sono le parole postate ieri da GionnyScandal sui social:

Forse non sono nato per essere felice o se non sono stato non sono mai riuscito ad esserlo per più di 10 secondi di fila.

Non sono mai stato bravo ad apprezzare quello che avevo e non ho mai avuto il coraggio di pulire bene quanto avrei voluto veramente.

Non riesco più a vedere le persone, le cose, i pensieri e le emozioni come le vedete voi, mi alzo ogni giorno della mia schifo di vita cercando di usare tutte le poche forze rimaste per rinascere e fare qualcosa di positivo, ma ora non ci riesco più, non riesco più a rialzarmi, non riesco più a sognare, non riesco più a combattere.

Non siamo fatti per me, pensa invece il contrario degli animali, loro ti vogliono bene incondizionatamente da chi sei, cosa fai e come stai.

Non ho mai smesso un attimo di convincere me stesso che primo poi sarebbe passato tutto, non ho mai smesso un attimo di far finta di credere a tutta la gente che mi diceva che ho soltanto troppe paranoie, stress, ansie e che avrei avuto bisogno solamente di staccare un po’.

La verità è che nessuno è mai riuscito a capire come sto veramente, la verità è che tutti mi hanno sempre guardato fuori e nessuno mi ha mai guardato dentro.Io invece l’ho sempre fatto con gli altri, perché credevo che loro un giorno avrebbero fatto lo stesso con me. Non so cosa succederà ora, non so se mi è rimasta l’ultima particella di forza per riprendermi e non so quanto senso abbia continuare a soffrire, qualsiasi cosa succeda volevo dirvi grazie, grazie per esserci avermi fatto provare quello che non avrei mai pensato di provare.

Gio