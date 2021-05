Videointervista a GionnyScandal: “Sono diverso? No sono anti!”

Il 7 maggio è il giorno dell’uscita per Virgin Records (Universal Music Italy) del nuovo album di GionnyScandal Anti. Un progetto che arriva a due anni da Black Mood.

Anti è un titolo indicativo, quasi uno slogan che ben si sposa con una copertina che ha una duplice chiave di lettura. Da una parte un inno e alla libertà e dall’altra un riferimento alla California, luogo simbolo del pop-punk.

“Un anno fa ho capito che qualcosa non andava. Mi sono chiuso in studio per realizzare un nuovo disco che avrebbe dovuto essere la parte 2 di Black Mood, ma più proseguivano i lavori più mi rendevo conto di non essere soddisfatto.

La svolta è arrivata quando ho preso la chitarra e con il mio produttore ho dato un’impronta pop-punk.

In quel momento ho capito il motivo per cui non ero più a mio agio nella musica che stavo facendo.

Con Anti non seguo un aspetto commerciale, ma faccio quello che più mi piace.”