GionnyScandal incontra per la prima volta grazie a Le Iene i suoi genitori biologici e riparte con un nuovo singolo

Sul nostro sito abbiamo parlato spesso di GionnyScandal, artista oggi trentenne che nel corso degli anni ha spaziato nella sua musica dal rap all’Emo-trap. Ora il ragazzo, in attesa di pubblicare nuova musica, è stato protagonista di un evento fondamentale nella sua vita: l’incontro con i suoi genitori biologici.

Come è noto anche per chi ha letto il suo libro, La via di casa mia, Gionata Ruggieri, nato nel 1991 a Pisticci, ha avuto una vita decisamente travagliata. Dopo essere stato registrato all’anagrafe con il nome di Gionata Di Dio, pochi mesi dopo viene dato in affidamento ad una nuova coppia, la famiglia Ruggieri. E così il piccolo Gionata di due anni si trasferisce dalla provincia di Matera, a Seregno, in provincia di Milano.

La vita sembra non sorridere però a Gionata che, all’età di quattro anni perde il padre e rimane solo con la madre e la nonna materna. Ad undici anni la vita si accanisce ancora contro di lui e il ragazzo perde la madre restano a vivere solo con sua nonna.

Con lei trascorre tutta la sua vita e lei diventa il suo punto di riferimento e la figura cruciale della sua vita fino a qualche anno fa, quando anche lei lo lascia “solo”.

Nel frattempo Gionata è però diventato GionnyScandal e ha iniziato a far musica riscuotendo anche un buon successo e arrivando a firmare anche un contratto con Universal Music Italy. E per fortuna sua nonna fa in tempo a vedere il sogno del ragazzo realizzarsi e ad ascoltare le canzoni che lui le dedica.

Ad oggi GionnyScandal conta 8 dischi e 3 mixtape pubblicati in dieci anni di carriera oltre a un disco di platino e tre dischi d’oro. Il successo non basta però a riempire quel buco che la vita gli ha lasciato dritto nel petto. E infatti lo scorso anno il ragazzo compie un gesto estremo che racconterà anche nel brano 712. Un po’ per esorcizzarlo, un po’ per sensibilizzare i giovani nel non smettere di guardare oltre i sorrisi di apparenza delle persone.

Ed è proprio quel gesto, insieme alla perdita anche della nonna paterna, che, probabilmente contribuisce a smuovere qualcosa nel ragazzo che capisce che quel passo che ha sempre evitato, forse anche per la sensazione di essere un figlio “non voluto”, è necessario nella sua vita.

Ed è così che per la prima volta nella sua vita, ormai trentenne, Gionata si mette alla ricerca dei suoi genitori insieme a Le Iene e grazie a loro riesce ad incontrare per la prima volta i suoi genitori biologici. Toccanti le parole sui social del ragazzo:

“Sono 10 minuti che continuo a scrivere e cancellare, forse perché tutto quello che mi verrebbe da dire è un semplice “non so che dire”.

Dopo 30 anni ho conosciuto per la prima volta mio papá e mia mamma, quelli che mi hanno messo al mondo e che poi non ho più visto ne sentito.

Dopo 30 anni che mi chiedevo “chissà come si chiamano” ora so i loro nomi.

Dopo 30 anni che mi chiedevo “chissà come sono le loro facce” ora le ho viste.

Dopo 30 anni ho salvato per la prima volta in rubrica un numero chiamandolo “papà”, una cosa scontata per tutti ma che per me è qualcosa che pensavo non sarebbe mai successo.

Dopo 30 anni di domande ora ho delle risposte.

Volevo ringraziare con tutto il cuore le persone che hanno reso possibile questo, il mio manager Valentino Perez Bonomi, la mitica Veronica Ruggeri e Le Iene. Siete speciali, vi voglio bene. 💕

E a voi family, grazie per essermi stati vicini come sempre. Ora torno in studio di registrazione a finire il disco con qualche lacrima in meno e qualche sorriso in più.”