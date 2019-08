GionnyScandal: svelata la tracklist di “Black Mood” i suoi insoliti ospiti

GionnyScandal pubblicherà il prossimo 6 settembre il nuovo album Black Mood, già anticipato dai singoli Ti amo ti odio e, per l’estate 2019, Volevo Te (Qui il nostro articolo).

L’artista oggi ha pubblicato sui propri profili social la tracklist delle canzoni che saranno contenute nell’album con tutti gli insoliti ospiti che duetteranno con lui.

Black Mood sarà un album molto differente rispetto al passato, così come confessato dall’artista nella videointervista realizzata dal nostro sito durante il Red Carpet dell’anteprima de Il Re Leone Il film (la trovate Qui).

Al suo interno Gionnyscandal infatti parlerà meno d’amore rispetto al passato per mettersi totalmente a nudo mostrando le proprie fragilità, i dolori e le paure che un percorso di vita non certo facile ha generato in lui.

E così, con un po’ di sana provocazione, per annunciare le canzoni del nuovo disco l’artista ha mostrato quello che ancora oggi viene considerato un tabù o qualcosa da nascondere, una boccetta di Xanax, uno dei farmaci usati per curare l’ansia.

Andiamo subito a scoprire tutti i titoli delle nuove canzoni che saranno contenute in Black Mood.

BLACK MOOD TRACKLIST

1. Black Mood

2. 6 Chiamate Perse

3. Sad Boy

4. Xoxo

5. Senza Di Me

6. Oh Wow!

7. Ti Porterò A Vedere Il Mare

8. Mamma

9. Balenciaga

10. Goodbye (Feat. Global Dan)

11. Ti Amo Ti Odio

12. Volevo Te

13. Faded (Feat. Cal Amies)

14. Non Piangere

15. Triste E Famoso (Feat. Cyrus Yung)

16. Sxlx

I FEATURING DI ‘BLACK MOOD’

Sono tre i featuring contenuti in Black Mood, tre duetti in cui si conferma l’attitudine, già dimostrata in passato, di GionnyScandal nel voler dare spazio anche ad artisti emergenti. Saranno presenti in Black mood Global Dan è ospite in Goodbye, Cal Amies in Faded e Cyrus Yung in Triste e Famoso.

Global Dan è un rapper americano originario del Maryland, che ha ottenuto un ottimo riscontro internazionale con il singolo Off White. Questo artista ha attirato l’attenzione anche del fashion designer e Dj Virgil Abloh, già direttore creativo della collezione di abbigliamento maschile di Louis Vuitton.

Cal Amiens, invece, sul suo profilo Instagram si definisce “cantautore e idiota”. Ha appena pubblicato con la band The Bottom Line il singolo No Vacation e attualmente si sta preparando per un breve tour che prenderà il via in autunno.

Cyrus Yung è un giovanissimo produttore, dj e rapper, che ha ottenuto dei buoni riscontri con i singoli Rockin’ in La, Satisfied, Fake Love, Go High e Potion.

Foto dai Social di GionnyScandal