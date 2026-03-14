Chi è GionnyScandal: carriera e storia personale del cantautore, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026

Il Grande Fratello Vip 2026 deve ancora iniziare, ma tra i nomi che stanno già attirando curiosità c’è quello di GionnyScandal. L’artista farà parte della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi, al via martedì 17 marzo 2026, e oggi, sabato, sarà anche ospite a Verissimo.

Molti spettatori si stanno chiedendo chi è GionnyScandal dopo l’annuncio della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2026.

GionnyScandal: nome vero, età e origine

GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Ruggieri, è nato nel 1991 a Pisticci, in provincia di Matera, ma è cresciuto a Seregno, in Lombardia. Cantautore e rapper della scena emo rap italiana, negli anni ha costruito una carriera caratterizzata da testi autobiografici e molto personali.

Un cantantautore che negli anni si è dimostrato capace di trasformare fragilità, dolore e memoria in canzoni. Ma chi è davvero GionnyScandal?

Chi è GionnyScandal, rapper e concorrente del Grande Fratello Vip 2026

GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Ruggieri, è nato nel 1991 a Pisticci, in provincia di Matera, ma è cresciuto in Lombardia, a Seregno. La sua storia personale ha avuto un peso enorme nella sua scrittura: dopo essere stato affidato a un’altra famiglia quando era molto piccolo, nel corso della vita ha affrontato lutti e passaggi difficili che hanno segnato profondamente il suo percorso umano e artistico.

Dopo aver perso entrambi i genitori adottivi Gionata ha infatti dovuto salutare per sempre la persona più importante della sua vita, la nonna, nel 2012.n

Anche per questo fin dagli inizi la sua musica si è distinta per un taglio molto diretto, emotivo, spesso autobiografico, capace di unire rap, emo, pop e sensibilità urban. Negli anni è riuscito a costruire una fanbase solida, partendo dal web e arrivando poi a una dimensione sempre più ampia.

La carriera musicale di GionnyScandal

La carriera di GionnyScandal inizia ufficialmente nel 2009. In pochi anni l’artista costruisce un percorso da indipendente che lo porta a emergere nella nuova scena rap italiana, grazie a una scrittura molto personale.

Nel suo percorso discografico trovano spazio album come Haters Make Me Famous, Scandaland, Mai più come te e Gionata, progetti che gli permettono di consolidare il proprio nome e di attirare anche l’attenzione dell’industria discografica e tentare, senza centrare l’obiettivo, l’ingresso nella scuola di Amici.

Nel 2016, dopo anni di lavoro costruito passo dopo passo, arriva anche la firma con Universal Music Italia, un passaggio importante per un artista che aveva già dimostrato di sapersi costruire da solo una carriera credibile.

Il libro e la storia personale dietro l’artista

Nel 2017 pubblica per Rizzoli il libro autobiografico La via di casa mia, un progetto in cui sceglie di raccontare non solo la musica, ma anche il ragazzo dietro il nome d’arte.

Quel libro diventa uno snodo importante del suo percorso, perché mette ancora più a fuoco il legame tra la sua scrittura e la sua storia personale. Negli anni, infatti, GionnyScandal ha spesso trasformato il dolore, il senso di perdita e la difficoltà di trovare un equilibrio in materia narrativa.

Il momento più difficile e il brano 712

Nel 2022 l’artista racconta pubblicamente di aver attraversato uno dei momenti più delicati della sua vita e di aver tentato il suicidio. Da quella esperienza nasce 712, un brano in cui sceglie di affrontare senza filtri il buio vissuto in quel periodo.

È uno dei passaggi più forti del suo percorso recente, anche perché conferma una cifra che lo accompagna da sempre: la tendenza a non nascondere la fragilità, ma a trasformarla in un racconto condiviso.

Nel 2023, inoltre, torna a parlare anche della sua storia familiare in occasione dell’incontro con i genitori biologici, avvenuto grazie a un servizio de Le Iene, un altro momento che ha avuto un impatto forte sia sul piano personale sia su quello pubblico.

Saudade, Milano Temporale e Il ponte dell’arcobaleno

Negli ultimi anni GionnyScandal ha continuato a pubblicare nuova musica. Nel 2025 è uscito l’album Saudade, disco che ha segnato una nuova tappa del suo percorso e che è stato accompagnato anche dal Saudade Tour.

Sempre nel 2025 ha pubblicato il singolo Milano Temporale, un brano costruito attorno a una confessione sentimentale fragile e senza difese, in equilibrio tra pop, urban e malinconia.

Più recente ancora è Il ponte dell’arcobaleno, singolo del 2026 dedicato alla scomparsa del suo migliore amico, il gatto Teddy.

GionnyScandal al Grande Fratello Vip 2026

L’ingresso nel Grande Fratello Vip 2026 rappresenta ora un passaggio diverso, perché porta GionnyScandal dentro un contesto televisivo più popolare e generalista rispetto a quello musicale in cui si è mosso finora.

Per il pubblico che già lo conosce sarà un modo per vederlo fuori dal set delle sue canzoni. Per chi invece lo incrocerà per la prima volta tra Verissimo e il reality di Canale 5, potrebbe essere l’occasione per scoprire un cantautore emo-rap che negli anni ha costruito una carriera seguendo una linea molto personale.

Il suo percorso nella Casa comincerà ufficialmente il 17 marzo 2026, ma l’attenzione attorno al suo nome è già partita.