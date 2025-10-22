22 Ottobre 2025
Lorenza Ferraro
GionnyScandal torna con una confessione disarmante: “Milano Temporale”

Il brano racconta la storia di un amore reale e privo di difese, dove la presenza diventa gesto e la fragilità una forma di forza

In uscita venerdì 24 ottobre per Daylite Records / ADA Music Italy, Milano Temporale è il nuovo singolo di GionnyScandal che, dopo aver mostrato il suo lato più introspettivo nel libro Ho Chiesto al Buio, torna con la storia di un amore reale e privo di difese, dove la presenza diventa gesto e la fragilità una forma di forza.

Di fatto, il brano nasce dal coraggio di restare quando tutto trema, dalla fragilità che diventa forza, dalla bellezza silenziosa di chi non scappa e dal bisogno di esprimersi senza sovrastrutture.

Con un sound sospeso tra sonorità pop e urban e sfumature acustiche e malinconiche, Milano Temporale si trasforma così in una confessione tanto semplice quanto disarmante, in cui la città diventa specchio di un sentimento autentico, capace di mostrarsi nella sua intensità e delicatezza, che trova nella pioggia la sua più pura forma di bellezza.

GIONNYSCANDAL: “MILANO TEMPORALE” E IL SAUDADE TOUR

Milano Temporale arriva dopo il precedente singolo Noi e segna un’ulteriore evoluzione nel percorso artistico di GionnyScandal, che continua a trasformare la propria esperienza in racconto, dicendo le cose come stanno, senza filtri e senza paura, perché è nella fragilità che si nasconde la forma più sincera di coraggio.

LE DATE DEL SAUDADE TOUR

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Saudade Tour, organizzato da Plasma Concerti, che vedrà GionnyScandal esibirsi nei principali club italiani per festeggiare con il suo pubblico questo primo decennio di musica e parole.

  • 7 febbraio – VERONA, The Factory
  • 8 febbraio – PISA, Lumière
  • 20 febbraio – TORINO, Bunker Club
  • 23 febbraio – CATANIA, Ecs Dogana
  • 15 marzo – MILANO, Magazzini generali

 

Cerca su A.M.I.