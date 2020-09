Ginevra Lamborghini debutta con il singolo autobiografico “Scorzese”

Ginevra Lamborghini debutta con il singolo Scorzese.

Il brano uscito per Universal Music è un brano autobiografico, una fotografia della sua vita descritta attraverso immagini che mostrano diverse sfaccettature della sua personalità.

Ginevra Lamborghini presenta così il video, girato da Matteo Bombarda, che riprende il tema del brano in un’atmosfera quasi da favola:

“Per il video di Scorzese abbiamo scelto una location molto colorata, molto giocosa che ricorda un pò il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie perché mi piace l’idea di uscire con un pezzo che parla di me facendolo quasi apparire come fosse una favola. Nel video si vedono i miei tre alter ego, le mie tre personalità: una più composta, una più centrata e una più colorata che si interscambiano in un mondo giocoso, quindi mi sento di dire che racconto di me in modo caleidoscopico”

In Scorzese si ritrovano inflessioni soul e r&b che rispecchiano il background musicale di Ginevra Lamborghini e l’amore per la musica blues e jazz, per artisti come Etta James, Sam Cooke, Aretha Franklin che le hanno insegnato la passione per il canto.

Ginevra Lamborghini – Biografia

Ginevra, 27 anni, bolognese, cantautrice è la secondogenita della famiglia e nipote di Ferruccio Lamborghini.

Laureata in Marketing di Moda, parallelamente alla sua passione per la musica, Ginevra è un’imprenditrice e gestisce la parte creativa dell’azienda di famiglia sia in Italia sia all’estero.

Il 16 settembre è uscito il suo singolo di debutto Scorzese, primo tassello di un progetto discografico al quale sta lavorando.