Ginevra Lamborghini si butta sull’internazionale e lancia “I See you” con Ale Basciano

Continua a pubblicare musica Ginevra Lamborghini. E così, dopo il singolo lanciato prima di entrafre al GfVip, e a seguito di Venere, brano lanciato subito dopo l’uscita per squalifica, ora è la volta di un brano in inglese tutto da ballare, I see u con Ale Basciano e Vincent Arena.

Il brano sarà lanciato in radio e sulle piattaforme digitali il 13 gennaio 2023 per Orangle Records con distribuzione Ingrooves ma è stato presentato in anteprima nel corso della puntata del 19 dicembre del Reality di Canale 5.

La produzione artistica di I see u ovviamente è di Vincent Arena e Ale Basciano. Quest’ultimo, per chi non lo ricordasse, ha partecipato lo scorso anno al GfVip dove ha incontrato la sua attuale fidanzata, Sophie Codegoni, da cui aspettata un figlio. E proprio nel programma di Canale 5 si è messo in mostra come Dj per la prima volta.

I see u è stata sacritta da Ginevra Lamborghini e Dalila Bizzini.

Ginevra Lamborghini i See u con Ale basciano

Il brano parla di un amore vero, puro e semplice in cui il tanto caro a Giulia Salemi, Influencer e opinionista del GfVip, Sentiment esplode con il primo verso del ritornello: “I see u baby by my side” in cui viene dichiarato che non c’è cosa più bella del vedersi accanto a qualcuno, nonostante le differenze caratteriali.