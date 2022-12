Ginevra Lamborghini lancia “Venere”, il nuovo singolo, ma rende virale nella casa la “Mercoledì Dance” (VIDEO)

Tempo di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip (a causa di una squalifica) e Ginevra Lamborghini è tornata subito al lavoro lanciando un nuovo singolo, Venere. Ma non è grazie a questo brano che la ragazza è diventata virale sui social, ma portando nella casa (dove è tornata come ospite per qualche giorno) la “Mercoledì Dance” della celebre serie Netflix di Tim Burton, Mercoledì.

Partiamo innanzitutto dal suo nuovo singolo. Venere è uscita il 2 dicembre 2022 per Orangle Records. Il singolo parla delle prime fasi dell’innamoramento, della scoperta di un amore così grande e del sentirsi così amati da identificarsi in Venere, la dea dell’amore. “Mi sento come Venere, Tu plachi la mia sete”, canta l’artista classe 1992.

Ginevra ha iniziato la sua carriera da cantante solista nel 2020 con il singolo Scorzese a cui ha fatto seguito Alibi. Quest’anno ha lanciato il singolo Amami davvero di cui vi abbiamo parlato in questo articolo per poi entrare al GfVip, ed uscire dopo qualche settimana a causa del caso “Marco Bellavia“.

Ginevra Lamborghini porta la Mercoledì dance nella casa del Grande Fratello

Per chi non lo sapesse, sicuramente in pochissimi, da settimana la serie più vista su Netflix è Mercoledì di Tim Burton. Negli 8 episodi assistiamo alle avventure scolastiche di una tetra e cinica Mercoledì Addams.

Ed è in una delle puntata che la ragazza, durante il ballo della scuola, lancia una sua stramba coreografia sulle note di Bloody Mary di Lady Gaga. Il balletto in pochi giorni è diventato virale su TikTok e su tutti i social.

Un successo tale che anche il brano, contenuto nell’album Born this way del 2011 (e mai lanciato da Gaga come singolo), non solo è salito nella classifiche di tutto il mondo, ma ha fatto rientrare nelle stesse anche l’album in cui è contenuto.

Ginevra lo ha insegnato ai concorrenti del Grande Fratello, ignari di tutto essendo in completo isolamento, e anche questo video è diventato virale. A seguire il video (cliccate qui se non lo visualizzate).