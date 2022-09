Ginevra Lamborghini: fra il nuovo singolo e il GF Vip (dove ha già fatto un appello a Elettra...)

Lo scorso 9 settembre è sbarcato su tutte le piattaforme di streaming e negli online store Amami davvero, il nuovo singolo di Ginevra Lamborghini, la giovane e affascinante artista che lo scorso 18 settembre ha ufficialmente fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente.

Inutile dire, ad ogni modo, che in questo periodo storico più che della musica di Ginevra non si fa che parlare altro della sua partecipazione al reality di Canale 5, più che altro perché sono in tanti a chiedersi cosa sia successo fra le sorelle Lamborghini.

Quello che sappiamo è che Elettra Lamborghini ha deciso di chiudere (per sempre?) i rapporti con la sorella dopo una discussione che la stessa Ginevra ha definito come “una cavolata”. Intervistata da Alfonso Signorini, Ginevra ha in qualche modo negato che Elettra si fosse arrabbiata per la sua scelta di buttarsi nel mondo della musica, diventando così sua “concorrente”. Ad ogni modo, la gieffina ha anche tenuto a sottolineare che anche nel caso in cui Elettra fosse in qualche modo gelosa della sua carriera musicale nulla vieta alle due sorelle di fare musica insieme. Ecco le sue parole:

“Una vera motivazione, la più stupida alla quale aggrapparsi la possiamo anche trovare, ma nel profondo del mio cuore so che non è quella. La sua paura di essere oscurata da me, di essere prevaricata, quando ho iniziato a cantare. Non so se è così, ma potremmo farle insieme certe cose. Qualsiasi sia la sua scelta, però almeno diciamocele le cose, anche se mi deve mandare a quel paese, preferisco. La mia porta rimane sempre aperta, sempre. Le chiedo scusa, a volte mi sono comportata male nei suoi confronti, perché mi sentivo esclusa ero arrabbiata e di questo le chiedo scusa.“

Per il momento, c’è mutismo totale da parte di Elettra, che ha anzi deciso di diffidare Alfonso Signorini dal parlare di lei in trasmissione. Meglio, insomma, focalizzarsi solo sulle canzoni, piuttosto che sulle querelle fra sorelle.

Nell’attesa di saperne di più qui sotto potete recuperare audio e testo di Amami Davvero.

Audio Amami Davvero Ginevra Lamborghini

SIGNIFICATO Amami Davvero Ginevra Lamborghini

La canzone è il classico brano romantico dove una ragazza (Ginevra) si rivolge al suo fidanzato/alla sua fiamma del momento dicendogli che lo vuole tutto per sé. SI parla di un rapporto sentimentale travolgente, che ha come teatro il dancefloor di una discoteca ma anche le spiagge di Rio De Janeiro.

La canzone di Ginevra Lamborghini è stata scritta da Nartico, D. Bizzini e dalla stessa Ginevra ed è stato prodotto da Doc Mool. Si tratta, a quanto pare, del primo vero tassello di un nuovo percorso congiunto.

Testo Amami Davvero Ginevra Lamborghini

Io non resisto senza di te

Ho un chiodo fisso dammi da bere

Io l’ho già visto un film su di te

Nella mia testa quasi tutte le sere

A-a metà ti avvicini ma non basta

Voglio solo le tue braccia

Sulla pelle come sabbia

Amami amore amami davvero

Balliamo forte tipo a De Janeiro

Saltiamo prima di arrivare a zero

Amami amore

Si ma fallo davvero

A-ascolta questo vento di rivolta

Dici sempre non m’importa

Noi come la luna storta

Andiamo via da tutta la folla ah

Ti piace quando andiamo folle in corsa ah

Aiutami che ho la memoria corta

Una notte così non ti ricapiterà

A-a metà ti avvicini ma non basta

Voglio solo le tue braccia

Sulla pelle come sabbia

Amami amore amami davvero

Balliamo forte tipo a De Janeiro

Saltiamo prima di arrivare a zero

Amami amore

Si ma fallo davvero

Non sono io, non sono io

A farmi male sei stato te

Non sono io, non sono io

Fiore del male come Baudelaire

Tu piangi e mi guardi

Però mi dici che non sai cosa vuoi

Ed io cosa farci, se sperarci

Ho capito che

Amami amore amami davvero

Balliamo forte tipo a De Janeiro

Saltiamo prima di arrivare a zero

Amami amore

Si ma fallo davvero