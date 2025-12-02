2 Dicembre 2025

Gigi D’Alessio, dopo la pubblicazione di “NUJE”, annuncia il Forum

Il nuovo disco è un album tra radici, verità e nuove storie che parlano a tutti

Gigi D’Alessio presenta il nuovo album Nuje pubblicato il 28 novembre
Gigi D’Alessio ha aperto una nuova fase del suo percorso musicale con l’album NUJE, pubblicato il 28 novembre in digitale e in CD, e dal 19 dicembre in arrivo in vinile, con edizioni autografate acquistabili in esclusiva sul Sony Music Store e sul sito ufficiale dell’artista. Non solo, il 2026 sarà un anno di grandi live per l’artista.

“NUJE”: un disco che parla di noi

Prodotto da Gigi D’Alessio insieme ad Adriano Pennino, Max D’Ambra e Kekko D’Alessio, l’album mette al centro storie che appartengono a tutti: relazioni che si intrecciano, che cambiano la direzione delle nostre vite, che lasciano cicatrici o aperture inattese. È un disco che unisce tradizione napoletana e modernità, mantenendo quella credibilità che da anni colloca D’Alessio in una posizione unica nella musica italiana.

Accanto ai singoli già conosciuti – Rosa e lacrime, Cattiveria e gelosia, Un selfie con la vita e la recente Diamanti e Oro con Khaled e Jovanotti – l’album si apre con Natu tipo e penziero, un brano sulla fragilità dell’amore quando il “noi” si sgretola e restano soltanto due solitudini.

Amori che iniziano, finiscono, tornano a fare male

La title track Nuje racconta un amore intenso e complicato, vissuto tra passione e rimpianto. Mezze verità fotografa il momento in cui una relazione lunga si spegne, lasciando spazio a conflitti, avvocati e silenzi che diventano muri. Segretamente tu affronta un sentimento irrisolto che continua a vivere anche quando tutto sembra passato, mentre 24 ore narra una separazione improvvisa, una crepa che cambia tutto nel giro di un giorno.

Con Veleno d’amore, Gigi racconta una passione tossica che diventa dipendenza, irresistibile e distruttiva allo stesso tempo. Ti ha detto mai è invece il punto di vista di un uomo tradito che si rivolge al “rivale”, ricordandogli che l’amore non è solo fisico, ma un intreccio di storia e profondità emotive. Nun ciò può dicere è la confessione di una memoria che non si cancella, mentre il disco si chiude con Filumè, una dedica intensa alle donne, ispirata alla Filumena Marturano di Eduardo De Filippo: resilienza, maternità, sacrificio e una preghiera per tutti quei figli che rischiano di perdersi.

Gli instore per incontrare il pubblico

“NUJE” verrà presentato anche con quattro appuntamenti instore:

  • 27 novembre – Nola (NA), CC Vulcano Buono – ore 22:00
  • 30 novembre – Milano, CC Metropoli – ore 16:30
  • 3 dicembre – Fiumicino (RM), The Wow Side – ore 17:30
  • 5 dicembre – Molfetta (BA), Gran Shopping Mongolfiera – ore 18:00

Per partecipare è necessario preordinare o acquistare il disco nei punti vendita dei centri commerciali che ospitano l’evento.

“Gigi Palasport”: una nuova data nel 2026

Dopo un 2025 trionfale — doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona, debutto al Circo Massimo, un tour sempre esaurito e sette serate memorabili a Piazza del Plebiscito — Gigi D’Alessio annuncia un nuovo appuntamento del tour “Gigi Palasport”: il 1° aprile 2026 all’Unipol Forum di Milano.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di martedì 2 dicembre. Il live attraverserà oltre trent’anni di carriera, dai classici del suo repertorio alle tracce del nuovo album.

  • 17 e 18 marzo – Roma, Palazzo dello Sport
  • 20 e 21 marzo – Bari, PalaFlorio
  • 23 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 25 marzo – Torino, Inalpi Arena
  • 1° aprile – Milano, Unipol Forum — Nuova data
  • 11 aprile – Padova, Kioene Arena
  • 17 aprile – Ancona, PalaPrometeo
  • 18 aprile – Bologna, Unipol Arena
  • 24 aprile – Messina, PalaRescifina
  • 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Cerca su A.M.I.