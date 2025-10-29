29 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
29 Ottobre 2025

In un periodo storico segnato da conflitti e divisioni, Gigi D’Alessio sceglie la contaminazione: esce “Diamanti e oro” con Khaled e Jovanotti

Il singolo anticipa l’album “Nuje”

News di All Music Italia
Gigi D’Alessio presenta il nuovo singolo “Diamanti e oro”
Condividi su:

Gigi D’Alessio torna con Diamanti e oro, un singolo che unisce culture, lingue e mondi e che lo vede collaborare con Khaled, icona mondiale della musica raï, e Jovanotti, pioniere del crossover italiano.

Il brano sarà fuori da Venerdì 31 ottobre per GGD Edizioni/Sony Music e anticipa l’uscita del nuovo album del cantautore napoletano, Nuje, disponibile dal 28 novembre 2025 e già in preorder qui.

Diamanti e oro – il nuovo singolo di Gigi D’Alessio con Khaled e Jovanotti

Tra Napoli, il Maghreb e il Mediterraneo. Diamanti e oro è un viaggio sonoro che intreccia tradizione e modernità, tra lingue e identità differenti.

Un brano in cui si incontrano il napoletano, l’arabo, lo spagnolo e l’italiano per raccontare una storia d’amore che diventa metafora del nostro tempo: una donna affascinata dal luccichio della ricchezza, simbolo di un mondo che ha smarrito il valore autentico delle cose.

Abbiamo gli strumenti, manca chi li suona / abbiamo la ricchezza, manca chi la rende buona” — un verso che riassume il senso del pezzo, dove la ricerca di bellezza e significato prevale sull’apparenza.

In un periodo storico segnato da conflitti e divisioni, Gigi D’Alessio sceglie la via della contaminazione. Diamanti e oro diventa così un ponte tra culture e generazioni, unendo la voce inconfondibile di Khaled al flow spontaneo di Jovanotti.

Tre artisti diversi ma complementari — “tre scugnizzi del mondo”, come si definiscono — che firmano testo e musica insieme a Samira Diabi, Ahmed Chaouki, Mahfoud Aghrich e Abdelazizi.
La produzione, tra sonorità arabe, groove mediterraneo e pulsazioni urban, restituisce tutta l’energia di un brano capace di unire Napoli, il deserto e le grandi metropoli.

Copertina del singolo “Diamanti e oro” di Gigi D’Alessio con Khaled e Jovanotti

Nuje, il nuovo album in uscita il 28 novembre

Il singolo anticipa Nuje, il nuovo progetto discografico di Gigi D’Alessio, in uscita il 28 novembre per Sony Music in formato digitale e CD, e dal 19 dicembre anche in vinile, con edizioni autografate disponibili su Sony Music Store e sul sito ufficiale dell’artista.

Prodotto dallo stesso Gigi con Adriano Pennino, Max D’Ambra e Kekko D’Alessio, l’album raccoglie tredici brani. Tra i pezzi già pubblicati e presenti nel disco: Rosa e lacrime, Cattiveria e gelosia e Un selfie con la vita.

Copertina Nuje, nuovo disco di Gigi D'Alessio

Gigi D’Alessio in tour: dalle arene ai teatri, fino alla Reggia di Caserta

Dopo un’estate da record, con oltre 100.000 spettatori in due serate sold out allo Stadio Diego Armando Maradona e il debutto al Circo Massimo, Gigi D’Alessio è pronto a tornare dal vivo con un tour che attraverserà l’Italia nel 2026.
Un viaggio tra passato e futuro, che culminerà con dieci serate alla Reggia di Caserta in Piazza Carlo di Borbone, dal 8 al 21 giugno.

Date del tour 2026

  • 17 marzo – ROMA – Palazzo dello Sport
  • 18 marzo – ROMA – Palazzo dello Sport
  • 20 marzo – BARI – PalaFlorio
  • 21 marzo – BARI – PalaFlorio
  • 23 marzo – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
  • 25 marzo – TORINO – Inalpi Arena
  • 11 aprile – PADOVA – Kioene Arena
  • 17 aprile – ANCONA – PalaPrometeo
  • 18 aprile – BOLOGNA – Unipol Arena
  • 24 aprile – MESSINA – PalaRescifina
  • 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno – CASERTA – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone





Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Amici 25 pagelle quinta puntata 26 ottobre 1

Amici 2025, le pagelle della quinta puntata: il riscatto di Michelle e Opi
La cantante Angie entra ad Amici 25 dopo una sfida con Frasa, conquistando il banco grazie a un inedito 2

Angie entra ad Amici 25: dalla Sardegna a Sanremo Giovani, la nuova allieva conquista il banco con l'inedito "Poco poco"
Eros Ramazzotti svela la tracklist e i duetti del nuovo album Una Storia Importante 3

Eros Ramazzotti svela la tracklist e i featuring di "Una storia importante", da Ultimo a Giorgia
Tiziano Ferro Ti sognai testo significato 4

Tiziano Ferro, testo e significato di "Ti sognai", quinta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"
Irama e Olly dominano la Classifica FIMI della settimana 43 5

Classifiche FIMI 43: Irama debutta in vetta, Olly si conferma il re dei singoli
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Penelope Amici 2025 8

Amici 2025, Penelope abbandona la scuola: "Non sto bene. Mi cerco, ma non mi trovo"
Tiziano Ferro – “Sono un grande”: testo e significato del nuovo brano 9

Tiziano Ferro, testo e significato di "Sono un grande", brano che dà il titolo al nuovo album del cantautore
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 10

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"

Cerca su A.M.I.