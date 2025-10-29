In un periodo storico segnato da conflitti e divisioni, Gigi D’Alessio sceglie la contaminazione: esce “Diamanti e oro” con Khaled e Jovanotti

Gigi D’Alessio torna con Diamanti e oro, un singolo che unisce culture, lingue e mondi e che lo vede collaborare con Khaled, icona mondiale della musica raï, e Jovanotti, pioniere del crossover italiano.

Il brano sarà fuori da Venerdì 31 ottobre per GGD Edizioni/Sony Music e anticipa l’uscita del nuovo album del cantautore napoletano, Nuje, disponibile dal 28 novembre 2025 e già in preorder qui.

Diamanti e oro – il nuovo singolo di Gigi D’Alessio con Khaled e Jovanotti

Tra Napoli, il Maghreb e il Mediterraneo. Diamanti e oro è un viaggio sonoro che intreccia tradizione e modernità, tra lingue e identità differenti.

Un brano in cui si incontrano il napoletano, l’arabo, lo spagnolo e l’italiano per raccontare una storia d’amore che diventa metafora del nostro tempo: una donna affascinata dal luccichio della ricchezza, simbolo di un mondo che ha smarrito il valore autentico delle cose.

“Abbiamo gli strumenti, manca chi li suona / abbiamo la ricchezza, manca chi la rende buona” — un verso che riassume il senso del pezzo, dove la ricerca di bellezza e significato prevale sull’apparenza.

In un periodo storico segnato da conflitti e divisioni, Gigi D’Alessio sceglie la via della contaminazione. Diamanti e oro diventa così un ponte tra culture e generazioni, unendo la voce inconfondibile di Khaled al flow spontaneo di Jovanotti.

Tre artisti diversi ma complementari — “tre scugnizzi del mondo”, come si definiscono — che firmano testo e musica insieme a Samira Diabi, Ahmed Chaouki, Mahfoud Aghrich e Abdelazizi.

La produzione, tra sonorità arabe, groove mediterraneo e pulsazioni urban, restituisce tutta l’energia di un brano capace di unire Napoli, il deserto e le grandi metropoli.

Nuje, il nuovo album in uscita il 28 novembre

Il singolo anticipa Nuje, il nuovo progetto discografico di Gigi D’Alessio, in uscita il 28 novembre per Sony Music in formato digitale e CD, e dal 19 dicembre anche in vinile, con edizioni autografate disponibili su Sony Music Store e sul sito ufficiale dell’artista.

Prodotto dallo stesso Gigi con Adriano Pennino, Max D’Ambra e Kekko D’Alessio, l’album raccoglie tredici brani. Tra i pezzi già pubblicati e presenti nel disco: Rosa e lacrime, Cattiveria e gelosia e Un selfie con la vita.

Gigi D’Alessio in tour: dalle arene ai teatri, fino alla Reggia di Caserta

Dopo un’estate da record, con oltre 100.000 spettatori in due serate sold out allo Stadio Diego Armando Maradona e il debutto al Circo Massimo, Gigi D’Alessio è pronto a tornare dal vivo con un tour che attraverserà l’Italia nel 2026.

Un viaggio tra passato e futuro, che culminerà con dieci serate alla Reggia di Caserta in Piazza Carlo di Borbone, dal 8 al 21 giugno.

Date del tour 2026

17 marzo – ROMA – Palazzo dello Sport

18 marzo – ROMA – Palazzo dello Sport

20 marzo – BARI – PalaFlorio

21 marzo – BARI – PalaFlorio

23 marzo – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

25 marzo – TORINO – Inalpi Arena

11 aprile – PADOVA – Kioene Arena

17 aprile – ANCONA – PalaPrometeo

18 aprile – BOLOGNA – Unipol Arena

24 aprile – MESSINA – PalaRescifina

8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno – CASERTA – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone









