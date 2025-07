Un selfie con la vita: il ritorno di Gigi D’Alessio tra conforto e rinascita

Gigi D’Alessio testo e significato del nuovo singolo, Un selfie con la vita.

Il cantautore torna con un brano che parla a chi si è perso, a chi ha smarrito la rotta, ma che non ha mai smesso di credere nella possibilità di ripartire. Fuori dal 18 luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali, il pezzo è una canzone che prende per mano l’ascoltatore e lo accompagna in un percorso di rinascita emotiva.

Parallelamente all’uscita del singolo, l’artista ha annunciato due nuove date in Piazza del Plebiscito a Napoli, portando a sette i concerti previsti nella sua città tra il 19 e il 28 settembre. Cinque date sono già sold out. Un ennesimo traguardo che rafforza il legame viscerale tra D’Alessio e il suo pubblico.

gigi d’alessio – Un selfie con la vita: testo e significato

Scritta da Gigi D’Alessio con Vincenzo D’Agostino e prodotta da Adriano Pennino, Kekko D’Alessio e Max D’Ambra, Un selfie con la vita parte con un tono intimo e riflessivo. Le parole parlano a chi ha attraversato momenti difficili, tra delusioni, lutti e stanchezze che sembrano insuperabili. Ma non si fermano lì.

Nel ritornello, la canzone esplode in un messaggio positivo e luminoso: una spinta a trovare forza nel quotidiano, a guardare avanti con fiducia, a scattarsi — idealmente — un “selfie” con la vita, accettandone tutte le sfumature, anche quelle più dolorose. È un invito a non dimenticare mai che, nonostante tutto, c’è sempre un nuovo inizio dietro l’angolo.

Con questa canzone, Gigi D’Alessio offre al suo pubblico un nuovo inno alla resilienza, fedele alla sua poetica popolare ma profondamente umana, tra comfort melodico e verità emotiva. Un brano che si inserisce con coerenza nella sua discografia più recente, capace di unire generazioni diverse in un coro collettivo.

TESTO

In arrivo