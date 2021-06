Gianni Morandi: al Parco Lambro di Milano per presentare “L’Allegria” (Video)

E’ passata poco più di una settimana dall’uscita del nuovo singolo di Gianni Morandi L’Allegria, scritto da Jovanotti e prodotto dall’artista di Cortona insieme a Rick Rubin.

Morandi ha scelto il Parco Lambro di Milano per presentare alla stampa il nuovo progetto e per tornare in pubblico la prima volta dopo il brutto incidente del quale ancora porta qualche segno.

Gianni ha raccontato con un po’ di emozione i momenti più difficili dell’infortunio subito l’11 marzo e che lo ha costretto a un ricovero all’Ospedale di Cesena per quasi un mese.

Il brano è una scarica di energia pura, un’iniezione di buon umore. È molto più di un tormentone, è una vera canzone, libera e con qualcosa di selvatico e irresistibile. E’ l’inno della ripartenza, finalmente col sorriso sulle labbra. Non è una posa ma la rottura di tutte le pose per gettarsi nella vita, nell’estate.

Sabato 5 giugno Morandi e Jovanotti hanno deciso. Lunedì 7 erano

insieme al Pinaxa Studio di Milano e venerdì 11 giugno il brano era

già disponibile su tutte le piattaforme e in tutte le radio.

Al centro di tutta la canzone una voglia irrefrenabile di leggerezza per un nuovo inizio in cui è vietato sentirsi stanchi e tristi. Un auspicio, ma anche una spinta a ripartire e come canta Morandi nel ritornello, arrangiato a mo’ di mantra salvifico del buonumore.

“Da tempo chiedevo un pezzo a Lorenzo. Sono un suo grande fan e mi sarebbe piaciuta una canzone fresca, vitale, un po’ come Ragazzo Fortunato o Penso positivo. Lorenzo è un artista unico, innovativo, sempre avanti. Quando ho avuto l’incidente in giardino con il fuoco, bruciando le sterpaglie, ci siamo sentiti dall’ospedale ed è sempre stato molto affettuoso con me. Poi nei giorni della ripresa mi ha detto “Gianni ho avuto un’idea, non mi sono dimenticato” e mi ha mandato ‘L’allegria’ che mi ha conquistato subito perché è travolgente e completamente diversa da tutto quello ho fatto. Un bellissimo regalo che a tutti e due è sembrato perfetto proprio per questo momento!”.

Morandi è sicuramente un artista unico. La collaborazione con Lorenzo Jova segna un nuovo inizio, una nuova avventura. E per tutti noi finalmente, l’inizio di una ritrovata Allegria.

GIANNI MORANDI L’ALLEGRIA

“Ho sempre pensato a Gianni come a una specie di “garante” artistico del carattere migliore degli Italiani, quello positivo, indomito, capace di reinventarsi, talentuoso, romantico, poetico e

lavoratore. Quando ci siamo parlati dopo l’incidente ho iniziato a pensare a una canzone e riascoltando il demo de ‘L’allegria’ mi è

sembrata giusta perché parlava di lui, ma aveva dentro qualcosa su

quello che lui incarna nel suo essere Gianni Morandi. Era il momento perfetto per farla uscire! Ho pensato che cantata da Morandi, che non è prestato al rock and roll ma lo è veramente e da sempre, avrebbe preso ancora più forza che se gli avessi proposto un duetto! Morandi è Morandi, lui è più di un duetto, lui contiene nella sua voce milioni di Italiani e italiane. Uscire oggi, con questo strano sentimento che accompagna le nostre vite, con questa bella allegria che accompagna queste nostre prime uscite e con una innegabile necessaria speranza nel fatto che il peggio sia passato.”

Queste le parole di Jovanotti.

Il brano è stato scelto da Sky per accompagnare le partite di calcio della nostra nazionale.