gIANMARIA svela il suo nuovo progetto: Un romanzo in arrivo…

gIANMARIA, cantautore lanciato dalla quindicesima edizione di X Factor che lo scorso anno ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, sta scrivendo un libro.

Sono tantissimi gli artisti del mondo della musica che nel corso degli anni hanno prestato la propria penna all’editoria pubblicando dei libri. Un passaggio quello dalla scrittura di canzoni a quella di libri che, soprattutto negli ultimi anni, p andato ad aumentare esponenzialmente dando vita anche ad “opere” assolutamente trascurabili.

Così non sarà sicuramente per il giovane gIANMARIA, cantautore classe 2002, che in pochi anni ha dimostrato al tempo stesso di avere un mondo interiore davvero complesso da raccontare e di saperlo fare.

Tra le doti del ragazzo c’è sicuramente anche quella di descrivere il mondo attorno a sé. Un esempio in tal senso sono canzoni come “I Suicidi” e “Bambini“.

Ad oggi non è ancora stato svelato ne il titolo ne la data di uscita del libro di gIANMARIA. Ecco come l’artista lo ha annunciato sui social ai propri fan:

“A settembre ho iniziato a scrivere il mio primo romanzo. Ho fermato tutto il resto, era una necessità farlo. Sono molto felice, ci ho lavorato così tanto. Non vedo l’ora possiate leggerlo.”

Discograficamente il cantautore è fermo da fine novembre 2023 quando ha lanciato il singolo “Io ti conosco” in featuring con Madame.

Foto di copertina dal profilo Instagram ufficiale dell’artista