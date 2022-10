Ne “I Bambini” torna cantastorie e ci racconta la storia della fuga dei più giovani alla ricerca di un futuro

gIANMARIA I Bambini testo e significato del nuovo singolo dell’artista rivelazione della scorsa edizione di X Factor.

Il cantautore si è distinto per la capacità di raccontare con una sensibilità unica il mondo attorno a sé ( come nei I suicidi) tanto quanto quello che si agita nella sua testa, come in gran parte delle canzoni del suo primo album, Fallirò uscito lo scorso gennaio per Sony Music Italy.

Ora, dopo aver lanciato durante l’estate il singolo Non dovevo farlo e aver collaborato con Close Listen e Side Baby in Amore Spray, gIANMARIA torna a imprimere su musica una storia nel nuovo singolo, I Bambini, fuori da venerdì 21 ottobre.

giANMARIA I BAMBINI SIGNIFICATO del brano

Nei giorni scorsi l’artista ha pubblicato un video dove un bambino, petto nudo e lunghi capelli al vento, corre in un prato. Ad accompagnare il post queste parole:

“Le radici profonde non gelano. Quando sei bambino assorbi ciò che hai intorno. La terra, la famiglia, le stagioni.

C’è chi vuole plasmarci, spostarci, ma ci vuole cura, devono prima liberare le nostre idee“.

Nella giornata precedente al lancio del singolo gIANMARIA ne ha svelato il titolo così:

“Siamo uniti nella parte più profonda e in quella più superficiale. I bambini più alti fissano il mondo e il futuro gli sembra più vicino, lo affrontano uniti anche se non sanno cosa li aspetta.

‘I Bambini’, il mio nuovo singolo, fuori stasera a mezzanotte.“

Questa volta nel video che accompagna il post il bambino che corre, lo stesso del video precedente, non si lascia alle spalle un bosco ma una città e il paesaggio in cui corre è il quadro perfetto di come la natura cambia quando arriva l’uomo . Un brano che cita nel testo anche uno degli elementi che hanno fatto tantissimi danni nel corso degli anni, l’amianto.

gianmaria I bambini testo e audio

In arrivo venerdì 21 ottobre

Foto di copertina di Enrico Luoni CAPITANO