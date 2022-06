“Non dovevo farlo” è il singolo inedito per l’estate 2022 di gIANMARIA

gIANMARIA Non dovevo farlo testo del nuovo singolo inedito dell’artista, secondo classificato nell’ultima edizione di X Factor, in arrivo.

Il giovane cantautore che qualche mese fa aveva colpito ed emozionato tutta la giuria di X Factor (qui la nuova per l’edizione 2022) con la sua I Suicidi, ha dimostrato nei mesi seguenti di avere una sua cifra artistica chiara.

Un mondo musicale in bilico tra energia e malinconia, con venature noir e quel filo di follia nei testi che non fa mai male. Così, dopo la pubblicazione del suo primo album, Fallirò, progetto da cui sono stati estratti i singoli Poeta e la title track dell’album, annuncia ora nuova musica.

Ora l’artista, impegnato in tour estivo dopo aver collezionato diversi sold out con le prime date nei club, è pronto a lanciare musica inedita. E lo fa con un post in cui mostra la copertina del brano svelando anche titolo e data di uscita del brano. Non dovevo farlo arriverà in radio e sulle piattaforme digitali venerdì 10 giugno 2022.

In attesa di saperne di più qui a seguire le prossime date del tour di gIANMARIA:

GIANMARIA – FALLIRÒ SUMMER TOUR

venerdì 27 maggio 2022 – Milano @ MI AMI

mercoledì 6 luglio 2022 – Brescia @ Arena Campo Marte

venerdì 8 luglio 2022 – Ferrara @ Summer Vibez

sabato 9 luglio 2022 – Alba (CN) @ Collisioni Festival

domenica 17 luglio 2022 – L’Aquila @ Pinewood Festival

venerdì 5 agosto 2022 – Santa Marinella (RM) @ Castello di Santa Severa

venerdì 12 agosto 2022 – Le Castella (KR) @ Le Castella Music Fest

Non dovevo farlo’, il mio nuovo singolo, fuori giovedì sera a mezzanotte

gianmaria non dovevo farlo testo e audio

In arrivo il 10 giugno