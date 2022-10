Gianluca Grignani: il cantautore che i nuovi artisti chiamano leggenda porta live La fabbrica di plastica. In scaletta anche i suoi più grandi successi

Gianluca Grignani scaletta concerto La fabbrica di plastica and only the best.

Oggi, 16 ottobre 2022, dopo gli slittamenti dovuti alla pandemia, Gianluca Grignani sarà sul palco del Fabrique di Milano per presentare dal vivo tutti i brani di un disco diventato un vero e proprio cult nella storia della musica italiana, La Fabbrica di Plastica.

A distanza di 26 anni dall’uscita dell’album e dopo il tour del 1996 ad esso collegato, per la prima volta il cantautore proporrà tutti gli undici brani dell’album dal vivo. Ma non solo… ci sarà ovviamente spazio per tante altre canzoni tratte dagli altri dischi di Grignani. Da La mia storia tra le dita a L’Aiuola, da Destinazione paradiso ad alcune canzoni contenute in Campi di pop corn, altro disco decisamente innovativo e nevrotico musicalmente, nel senso migliore del termine, che a gennaio prossimo compirà 25 anni.

Gianluca Grignani La fabbrica di plastica and only the best è il nome del live evento che tra qualche ora vedrà l’artista, reduce dal successo della sua partecipazione ad Arena Suzuki ’60, ’70, ’80 e… ’90 su Rai1, infiammare il Fabrique di Milano. E chissà che ad ascoltarlo non ci siano alcuni degli artisti che lo chiamano “leggenda” come Irama, Blanco, Rkomi e l’amico Emis Killa.

Sul palco dello show prodotto da Falco a metà Srl con Barley Arts sarà con Gianluca la sua band composta da Salvatore Cafiero (chitarra), Andrea Fagiuoli (basso), Claudio Miele (batteria), Enrico Magnanini (tastiere) e Lorenzo Mercuriali (percussioni).

Un omaggio ad un disco iconico in cui il cantautore milanese affrontava tematiche, ancora oggi attuali, legate alla cultura e alla società. Grignani ne parla così:

“Ricordo che quando più di 25 anni fa finimmo di registrare il disco, la notte lo riascoltai nel buio dello studio, in cui erano accese solo le luci delle macchine, un bellissimo spettacolo a vedersi. Considerata la natura dell’album, dentro di me ero convinto che non avrei fatto più questo lavoro. Alla fine ha prevalso l’istinto. Ero pronto all’inevitabile, ma la gente ha deciso per me. Questo disco è per la gente, perché in fondo parla di loro e di me. Ed è proprio per questo che mi piacerebbe ripetere questo spettacolo in una dimensione sempre diversa ma accessibile in termini di prezzo e mantenendo l’intenzione di realizzare un concerto reale, senza troppi fronzoli in cui a parlare è solo la musica, che, rispetto a quello che immaginavo, assomiglia molto di più alla gente. Sarà un ‘Ritorno al futuro’ per un disco che cambia il passato e torna dal 1996 più attuale che mai. Grazie, ve lo devo“.

L’apertura dello porte è prevista per le ore 19 mentre il concerto inizierà alle 21. Disponibili in loco gli ultimi biglietti. Radio Subasio è la radio ufficiale del concerto.

