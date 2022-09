Torna Arena Suzuki '60 '70 '80 e...'90: più di 40 artisti in scaletta per la playlist live di Amadeus

Arena ’60 ’70 ’80 e…’90 scaletta con.

Amadeus, in attesa di Sanremo 2023, è pronto a tornare in prima serata su Rai 1, dopo il grande successo dello scorso anno, con Arena ’60 ’70 ’80 e…’90. Lo show quest’anno, nomer per intero ARENA SUZUKI ’60 ’70 ’80 e…’90, rispetto allo scorso anno, omaggerà anche gli anni ’90.

Sarà possibile seguire le tre serate live all’Arena di Verona il 12, 13 e 14 settembre. Su Rai 1 andranno in onda invece per tre venerdì in prima serata. Il 17 settembre, il 24 settembre e l’1 ottobre.

Tre appuntamenti per un viaggio che ci farà rivivere 40 anni di musica con le hit iconiche della musica italiana e internazionale. Una vera e propria playlist che prende forma da un’idea dello stesso Amadeus e con la produzione di Arcobaleno tre.

