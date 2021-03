Gianluca Grignani: le sue parole e la sua “Sogni infranti” per Fabrizio Corona

Gianluca Grignani esprime il suo appoggio a Fabrizio Corona.

Dopo le tue lettere aperte di Adriano Celentano (le trovate qui e qui) un altro artista ha deciso di esprimere il suo parere su quanto sta accadendo all’ex re dei paparazzi. Il commento del cantautore milanese è apparso sul suo profilo Instagram, accompagnato da una foto di Corona, probabilmente dopo aver visto le ultime dichiarazioni riguardo allo stato dell’uomo a Live non è la D’Urso. Grignani infatti nel suo post ha taggato, oltre a Corona, anche il programma Mediaset.

Ricordiamo che Gianluca Grignani al momento è al lavoro su un triplo album diviso in tre capitolo la cui uscita del primo dovrebbe avvenire nel corso del 2021.

Gianluca Grignani – Le parole per Fabrizio Corona

Ecco le parole postate dal cantautore:

“Fabrizio Corona, sicuramente ha commesso molti errori…ma non si può ignorare il fatto che in Italia c’è chi si è macchiato di reati più gravi e nonostante ciò, non ha fatto i conti con la giustizia!

Chi sbaglia deve pagare, ma questo deve valere per tutti se è vero che ‘La legge è uguale per tutti’. – Lo stato come piombo si sopporta –“

L’ultima frase del post è tratta da una canzone di Grignani, Sogni infranti, un brano che rappresenta l’ultima partecipazione di Gianluca al Festival di Sanremo contenuta nell’album A volte esagero. Qui a seguire il testo e il video della canzone.





Gianluca Grignani Sogni infranti – Testo e video

L’amore è un fiore che se nasce non conosce inverno

ed io ci credo

ma credo anche a questo caos che diventa inferno perché lo vedo

ormai è un po’ che guardo con freddezza e con distanza

l’informazione e lo show che fan la stessa danza

e quando è sera non ci riesco ma vorrei uscire

da questo quadro

E aspetto il giorno che sciolga i pensieri e la musica

che è sempre un po’ più leggera e ad un passo da me

lei è

Ma io

se solo io fossi Dio

avrei un sentimento anche io come gli altri

uomini o santi ingannati dai tanti

sogni infranti

Sapessi per le strade quello che ho sentito dire

ma non me ne vado

perché un azzurro fiume scende da quelle colline

e non è un caso

che dentro a questa noia la città è assorta

lo stato come piombo si sopporta

i ragni fanno i nidi sulle tue rovine come su un ramo

Fortuna c’è lei che mi dona bellezza dagli occhi suoi

non voglio mai più sentirla lontana

Ma io

se solo io fossi Dio

avrei un sentimento anche io come gli altri

uomini o santi ingannati dai troppi

sogni infranti

Sto qui anche se non mi senti

sto qui sai

sto qui in mezzo a quella gente

che non molla mai

sto qui, sto qui, sto qui… sai

Ma io

se solo io fossi Dio avrei

un sentimento anche io

come gli altri uomini o santi ingannati dai tanti

sogni infranti

sì se io se solo io fossi Dio tornerei

indietro nel tempo a cancellare le rughe

dai suoi occhi stanchi e a ricucire per tanti

questi anni questi inganni questi nostri sogni infranti