Ghali: svelate cover e data di uscita di Sensazione ultra, il suo nuovo disco

20 maggio: segnatevi questa data a calendario se siete dei fan di Ghali. Sarà in questa giornata che verrà rilasciato in tutti gli online store, nelle piattaforme di streaming e nei negozi di dischi il nuovo album dell’artista tunisino. Sensazione Ultra, questo il titolo del progetto discografico di Ghali (Atlantic Warner/Sto Records) è stato anticipato da Walo prodotta da FAWZI e da Fortuna e Wallah prodotte da Merk & Kremont.

Per lanciare questa sua nuova avventura, Ghali ha scelto consapevolmente di intraprendere un percorso di recupero delle sue origini. Se nel video di Wallah (dove italiano, arabo e francese si inseguono finendo per mescolarsi in un’unica lingua) vediamo il viaggio di Ghali in Tunisia (nazione da cui proviene la famiglia dell’artista) per visitare tutti i luoghi importanti del suo percorso, Walo è ispirato ai suoni nord-africani utilizzati nelle cerimonie berbere, scandito nel ritornello dalla frase “Me derna walo” (che significa: “Non abbiamo fatto niente”)

Il brano è quindi una dichiarazione di innocenza da parte delle popolazioni che ogni giorno subiscono il peso delle scelte dei potenti.

Qui sotto trovate la cover del disco.

L’ultima anticipazione del nuovo disco pubblicato da Ghali prima dell’uscita dell’album vero e proprio è Fortuna. La canzone ha un deciso sapore anni ’80 ed elettronico e rappresenta quel classico tipo di pop leggero perfetto per la bella stagione in arrivo.

Come acquistare SEnzazione ultra di GhAli in pre-order

Sensazione ultra uscirà in formato cd e vinile e, in esclusiva per Amazon nelle versioni cd autografato e vinile colorato ad edizione limitata numerata autoragato. Qui a seguire i link per il pre order.

