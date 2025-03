Ghali sorprende i fan con un brano inedito in download gratuito: “Maneskin”

In una settimana caratterizzata da numerose uscite discografiche, Ghali ha deciso di distinguersi con un’iniziativa inaspettata. L’artista milanese ha condiviso attraverso le sue storie Instagram un link WeTransfer contenente un brano inedito in download gratuito intitolato Maneskin.

Prodotta da SADTURS e KIID, la traccia presenta sonorità prettamente rap ed è stata disponibile per il download solo per un periodo limitato di 72 ore. Nonostante la breve finestra temporale, numerosi fan hanno scaricato il pezzo, diffondendolo rapidamente sui principali social network.

Questa mossa non convenzionale, spinta con una serie di post #AD sulle principali pagine social del rap italiano, potrebbe rappresentare un’anticipazione dei futuri progetti discografici del rapper di Baggio.

Di seguito un estratto del testo del brano condiviso dall’artista, canzone che prende il titolo dal nome della band di fama mondiale formata da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che, dopo il boom internazionale, sembrerebbe essersi sciolta.

Mi sento il prossimo tipo di Kylie

Ho gli occhi sempre più Chinese

Ah ah ah ah

Sto vestendo la mia style

Mi sto sciogliendo come i maneskin

Oggi mi sento depresso sto andando da Goyard

Non so fare la cravatta mi serve un tutorial