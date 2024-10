Ghali nel singolo “Niente Panico” invita la sua generazione a non avere paura

Ghali annuncia l’uscita del nuovo singolo singolo intitolato “Niente Panico“, testo e significato del brano.

Esce venerdì 11 ottobre per Warner Music, “Niente Panico“, un brano che arriva dopo il debutto di Ghali sul palco del Festival di Sanremo con “Casa mia” e il grande successo del singolo estivo “Paprika“.

Ghali Niente panico significato del brano

Il nuovo singolo del rapper è un messaggio di forza e resilienza che, attraverso un dialogo intimo, diventa un invito a superare le paure. Definito dallo stesso Ghali come la canzone più importante mai scritta nella sua vita, sarà accompagnato da un videoclip diretto da due eccellenze italiane nel mondo, i Fratelli D’Innocenzo.

Con “Niente Panico”, l’artista si rivolge non solo a se stesso, ma a tutta la sua generazione, ricordando di non avere timore. Una canzone che diventa un promemoria personale e collettivo, un invito a non farsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, anche di fronte alle sfide più difficili.

Il brano è il frutto di un viaggio lungo oltre due anni, che ha attraversato molte fasi della vita dell’artista. Scritto e composto a distanza di mesi, frase per frase, in giro per il mondo, si è arricchito nel tempo di nuove esperienze e suggestioni, riflettendo una crescita personale vissuta sulla propria pelle.

Ecco come ne parla lo stesso Ghali:

“È un brano a cui tengo molto, mi ha aiutato tanto in questi anni non sempre facili e quando lo ascolto è come se stessi tendendo una mano a me stesso. Come poche volte nel mio percorso artistico, sento di aver creato qualcosa in grado di curarmi. C’è una componente profondamente rassicurante in “Niente Panico”, quasi fosse una preghiera che mi ricorda di restare tranquillo anche nei momenti più bui“.

GHALI NIENTE PANICO TESTO

In arrivo l’11 ottobre