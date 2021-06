Ghali fuori con il nuovo singolo “Chiagne ancora” con Liberato e J Lord

Ghali Chiagne ancora testo del nuovo singolo che unisce l’artista per la prima volta in un brano con Liberato e J Lord.

Annunciato a sorpresa nella giornata di ieri sui social dell’artista il brano è già disponibile su tutti i digital store e le piattaforme streaming.

Liberato, in attesa del tour spostato al 2022, torna quindi a cantare e lo fa nel nuovo singolo di Ghali con il giovane J Lord, rapper Ghanese classe 2004, cresciuto a Casoria, artista che ha collaborato nell’ultimo album di Mace, Obe.

Le ultime pubblicazioni di Ghali e Liberato risalgono al 2020 e sono rispettivamente il repack DNA Deluxe e l’album Ultras.

Il brano è una canzone d’amore con gran parte del testo in napoletano, un brano che racconta la fatica fatta per uscire da una situazione difficile per diventare il king del quartiere, anche a costo di sacrificare l’amore.

GHALI CHIAGNE ANCORA TESTO DEL BRANO CON LIBERATO E J LORD

(Testo di Ghali, Liberato, J Lord

Produzione di AVA)

Uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh

Lei sa che sono il King del quartiere

sa che ho delle hit in cantiere

non c’entro con i vip che tu hai in tele

mi trovi in playlist dal barbiere

Ancora fumo marijuana

Sempre sognando Copacabana

Lego la bici con la tua collana (Let’s go)

Uso il tuo outfit come pigiama

Fa-Fa-Fammi fare un tiro in mano tua, mama

goditi il panorama, baby, no drama

chiuso in casa, il tuo palazzo sembra il Niagara

risparmia le tue lacrime, ?

la luna è piena, lupi fuori tana

lo snitch infama, non voglio fare Haram

Non vola più una mosca dopo il click-clack

Mo che faje si nun me truov?

chiagne ancora?

me stracciat tutt’ ‘e foto

me circ ancora

cu’tté nun m’abbasta n’ora

sott’ ‘e lenzuola

vago fore si ce penz

ne voglio ancora

Tengo a mente lucida dint’ a l’affare, saje

nu bastardo comm a me nun s’annamora maje

stanno cadendo ‘e munizione ‘a dint’ e jeans

pienze si vedesse ‘a faccia mia ‘ncopp’ e rivist

che pensasse ‘e me?

so’ passato da down a sta int’o top

nu tipo comme ‘o boyfriend tuoj a me nun me tocc

comme e criminale ‘ncap mettimm o do-rag

faccio nu squillo a gang, avviso ca addu me sta a festa

Prendi la pesa

l’anima appesa

minch*a se pesa

non mi è ancora scesa

ho ancora la scena

nella cabeza

ci aiutava la chiesa, ce purtavan a spesa

nun era facile, mo tutte cose è facile

conto chist money mmano

girano automatiche

loro song brave, assittate fanno l’applauso

je po chin e sang

stong ascenn ra Savana

tengo na pelliccia e lione

saje ca l’aggio ammazzat

je so’ sempe chill e primma

saje ca nun so’ cagnat

bev vin int a nu calice, raccunt diablo

‘o ssaje ca po attuorno a mme se vire sul a squadra

Mo che faje?

nun ce stive tu, m’arricettaie

senza a voce toja m’accapputtaje

ammor, l’agg fatt pe te

e to’ giur, nun me pento

te vojo ancora

Mo che faje si nun me trov?

chiagne ancora?

m’hai stracciato tutt’ e foto

me cerc ancora

cu ténun m’abbasta n’ora

sott’ e lenzuola

vaco fore si ce penzo

ne voglio ancora

Mo che faje si nun me truove?

chiagne ancora?

Me stracciat tutt’ e foto

me cerc ancora

cu té nun m’abbasta n’ora

sott’ e lenzuola

vaco fore si ce penzo

ne voglio ancora (Ne voglio ancora)