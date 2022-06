"Stronza(te) è il tentativo di Geremia uscire da una relazione tossica che ti ha strappato il cuore...

A distanza di un mese da America torna il giovane Geremia, cantautore di matrice pop punk con un brano che, uscito in maniera indipendente, ha conquistato le playlist di Spotify… Stronza(te).

Classe 2001, di Varese, Geremia ha scritto questo brano un anno fa come sfogo personale in un periodo in cui il ragazzo stava veramente male e cercava in ogni modo di uscire da una relazione tossica. Ecco come ne parla l’artista:

Ho scritto Stronza(te) per me ma non solo… leggo di tantə ragazzə incastratə in storie d’amore che fanno più male che bene e, nel mio piccolo, volevo provare ad aiutare anche altre persone a capire che oltre a quel muro creato da una relazione tossica c’è un mondo, c’è la vita. Lo so, non è facile perché “all’inizio di una fine” ti sembra solo che il mondo finisca.

Riguardo alla produzione e all’aspetto musicale del pezzo spiega…

Insieme ai miei produttori, Mach 1 ed Harley abbiamo deciso di vestire la canzone con sonorità punk e moderne dal tono deciso ed esplosivo che permettono al ritornello di esprimere la rabbia e tutti quei sentimenti che provai la prima volta che scrissi questo pezzo.

Amo la musica ma amo esprimere l’arte in tutte le sue forme e sto cercando di darne prova il più possibile, con una foto che racchiude il “cuore” della canzone, con quest’ultimo letteralmente nelle mani di una ragazza ed un buco nel miopetto… si un po’ forte ma quando La mia make-up artist Giorgia Pink ed il mio Videomaker/fotografo Luca frustaci mi hanno presentato l’idea non ho saputo dir di no.

Avrei voluto usarla come copertina del singolo ma credo sarebbe stata un’immagine troppo forte e cruda per Spotify.

A proposito di di Spotify, come accennavamo in apertura, Geremia, uscito con il suo singolo in maniera completamente indipendente, è entrato in due importanti playlist editoriali di Spotify: Sangue giovane e Nuovo rap italiano.

Geremia Stronza(te) testo e audio

Qui a seguire audio e testo di Stronza(te). Il brano è stato scritto da Geremia Caloni, Fabrizio Premoli e Stefano Galli.

E me ne sbatto di te

Tu te ne sbatti di me

Però io mi sbatto te

E resti sotto come se ti piacesse

Toglierti tutto e non lasciarmi più niente

Non piaccio alle tue amiche

Però ho le unghie più fighe delle loro e me ne sbatto

Le tue bugie nascoste dentro a ogni sorriso falso

Che sbaglio

Che stronzo

Mi sono innamorato ma non mi ero reso conto che

Tu sei una stronza

Ci passi sopra

Io ci sto sotto

Tu sei la solita

Ma resti l’unica

Non credi neanche te

Alle tue stronzate

Alle tue stronzate

Mi sono innamorato di una stronza

Non mi era mai capitato

Di innamorarmi di una bambola col cuore spezzato

Mi fai sentire sbagliato ma sono solo sballato

Con te mi sono sbagliato sicuro

Perché ti cerco ancora ogni fottuta notte nelle mie coperte

Continuo a sanguinare

Non hai mai cucito le mie ferite aperte

Mi sono innamorato di una stronza

Un’altra volta ancora un’altra stronza

Mi sono innamorato di una stronza

Mi sono innamorato di te

Tu sei una stronza

Ci passi sopra

Io ci sto sotto

Tu sei la solita

Ma resti l’unica

Non credi neanche te

Alle tue stronzate

Alle tue stronzate

Mi sono innamorato di una stronza

Alle tue stronzate

Mi sono innamorato di una stronza

Mi sono innamorato di una stronza

Mi sono innamorato di una stronza