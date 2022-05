Pop punk con un’impronta fortemente italiana per “America”, nuovo singolo di Geremia

Oggi vi parliamo di un artista emergente classe 2001 di Varese, Geremia, e del suo nuovo singolo uscito da indipendente, America.

Ad avvicinare al mondo delle sette note l’artista fin da giovanissimo è stata la musica elettronica. Lo step successivo lo ha visto dedicarsi alla scrittura di testi prendendo come ispirazione il mondo del rap senza però mai abbandonare del tutto quell’influenza pop da cantautore.

Col tempo, dopo aver lanciato il suo primo singolo, Fuori di me, brano che ha superato 158.000 stream su Spotify, Geremia ha focalizzato meglio il proprio mood musicale… un genere alternativo ispirato al pop punk americano ma con un’impronta fortemente italiana.

Il nuovo singolo, America, è riuscito a conquistare l’ambita playlist editoriale di Spotify, Sangue giovane. Il videoclip del brano vede alla regia Luca Frustaci. Ecco come parla della canzone il giovane artista…

America narra di un amore impossibile che non è mai potuto nascere.

Parte con una forte espressione di autostima in seguito alla nascita del rapporto con questa persona. A quel punto dopo promesse e sogni quella persona sparisce e la canzone assume un andamento più triste e riflessivo contenente rabbia. La batteria e le chitarre aggressive enfatizzano quel senso di rabbia nei confronti delle persona che se n’è andata.

Geremia America Testo e audio

Stasera torni con me

È il fascino della rockstar

E nemmeno a farlo apposta e sei nelle mie lenzuola

Hai due metri di gambe, testa bionda, occhi azzurri, non ti scorderò mai

Hai scordato le chiavi non è che fai la furba da me non te ne vai

Baby ti porterò l’America

Anche se nel mio cuore nevica

Baby ti porterò l’America

E lo sai che c’è

Non torno presto e sono già le tre

E questo letto sembra un atelier

I tuoi vestiti stanno meglio a terra

Non mi riconosco più però tu mi conosci

Forse per finta poi fai finta di niente

Noi siamo nati solo per lasciare un segno ma lasciamo il peggio

Questo mondo è marcio

Nel cuore ho uno squarcio

Non lo riempie l’alcol

Ma nemmeno tu

E lo sai che c’è

Non torno presto e sono già le tre

E questo letto sembra un atelier

I tuoi vestiti stanno meglio a terra

E lo sai che c’è

Non torno presto e sono già le tre

E questo letto sembra un atelier

I tuoi vestiti stanno meglio a terra

Baby ti porterò l’America

Baby ti porterò l’America