Gerardina Trovato torna con una dichiarazione di rinascita: “Credo Nei Miracoli”

Gerardina Trovato, Credo Nei Miracoli: significato del testo del nuovo singolo.

Presentato in anteprima su Rai 1 durante il programma La Volta Buona nel giorno del suo 58° compleanno (27 maggio, nda) e già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Credo Nei Miracoli (Mhodì Music Company) è il nuovo singolo di Gerardina Trovato, che torna sulla scena musicale italiana a oltre trent’anni dal grande debutto – nel 1993 – al Festival di Sanremo, dove conquistò il secondo posto tra le Nuove Proposte con Ma Non Ho Più La Mia Città.

Il brano dà così nuova luce a una carriera che – dopo il successo degli anni ’90, con riconoscimenti prestigiosi come il disco di platino – è stata segnata anche dalle ombre.

Gerardina ha infatti vissuto, spetto sotto l’occhio pubblico e con esposizioni talvolta invasive, una fase complessa, fatta di fragilità personali e scelte sofferte. Ma, come suggerisce Credo Nei Miracoli, “a volte non bisogna aver paura di piangere”.

Ed è proprio con questa nuova consapevolezza che la Trovato è tornata a far musica, pronta a raccontarsi ancora una volta senza filtri, sostenuta da un pubblico che non l’ha mai dimenticata.

GERARDINA TROVATO, “CREDO NEI MIRACOLI”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il brano è una vera e propria dichiarazione di rinascita, che “parla di tutti noi e del perché è così difficile essere se stessi fino in fondo”, ha spiegato la Trovato ai microfoni di Caterina Balivo.

Ed ecco che il testo esprime proprio il desiderio di liberarsi dalle proprie paure, per ritrovare la libertà interiore (“Crederei / che esistono i miracoli / e che c’è qualcuno lì / dietro a quelle nuvole…”), mentre il brano si muove su atmosfere sospese tra speranza e riflessione.

TESTO DEL BRANO

Beh, quanta gente che c’è

Ogni domenica che

Ci resti bene

Come per vivere

Soltanto quel giorno lì

Beh, quanta gente che sa

Solo la sua verità

E impara bene a convivere

Tutta la vita

Con una bugia

Crederei

Che esistono i miracoli

E che c’è qualcuno lì

Dietro a quelle nuvole

Crederei

Che siamo stati liberi

Quando eravamo giovani

E che stiamo bene

Crederei

Beh, quanta gente che ha

Che vuole sempre di più

E quanta che invece ha visto il mondo

Soltanto in fotografia

Beh, quanta gente non è

Mai soddisfatta di sé

Forse perché fino in fondo

Nessuno sa essere quello che è

Crederei

Che esistono i miracoli

E che c’è qualcuno lì

Dietro a quelle nuvole

Crederei

Che siamo stati liberi

Quando eravamo giovani

E che stiamo bene

Crederei

Crederei

Di essere grande

Che fa bene piangere

A diventare forte

Crederei

Che non siamo stupidi

Come nelle favole

Che siamo felici

Crederei

Che siamo felici

Crederei