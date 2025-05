Nel giorno del suo compleanno Gerardina Trovato presenta in tv il nuovo singolo, “Crederei”

Testo e significato di Crederei il brano con cui Gerardina Trovato è pronta a tornare a fare ascoltare la sua voce al pubblico.

Un estratto del brano è stato presentato in anteprima in tv a La volta buona, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai 1.

Un compleanno in tv per la cantautrice

Nel giorno del suo 58esimo compleanno, compiuto il 27 maggio, Gerardina Trovato ha scelto di farsi e fare un regalo importante: tornare con un nuovo inedito. La cantautrice, assente da tempo dalle scene discografiche, si è raccontata con grande sincerità in diretta TV, parlando di una rinascita personale e artistica.

“Ho scritto tante canzoni e questa, di cui presento un’anteprima oggi, è la prima che abbiamo scelto con la mia produzione di far ascoltare”, ha dichiarato durante l’intervista.

gerardina trovato – Il significato di Crederei

“È una canzone che parla di tutti noi e del perché è così difficile essere se stessi fino in fondo. Anche io ci ho provato ma non ci sono quasi mai riuscita. Solo a volte e per troppo poco tempo, e mi è costato caro”, ha spiegato Gerardina.

Il brano, che per ora non ha ancora una data ufficiale di uscita, si muove su temi esistenziali e profondi, con lo stile diretto e autentico che ha sempre caratterizzato la scrittura dell’artista.

Crederei – Testo del nuovo singolo di gerardina trovato

Che vuole sempre di più

E guarda che invece ha visto il mondo soltanto in fotografia

E quanta gente non è

Mai soddisfatta di sé

Forse perché fino in fondo nessuno sa essere quello che è Crederei

Che esistono i miracoli

E che c’è qualcuno lì

Dietro a quelle nuvole

Crederei

Che siamo stati liberi

Quando eravamo giovani

E che stiamo bene

Crederei

