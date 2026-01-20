Geolier domina l’Italia: “Tutto è possibile” conquista le classifiche e si arricchisce con il freestyle “Amen”

Geolier, AMEN – testo e significato. Il debutto di TUTTO È POSSIBILE (Atlantic Records/Warner Music) non è stato solo un’uscita discografica, ma un vero e proprio terremoto nelle classifiche. Geolier ha certificato la sua totale centralità nella scena italiana piazzando tutte le tracce del disco nelle prime 16 posizioni della Top 50 di Spotify.

A pochi giorni dall’uscita, l’artista ha deciso di fare un regalo ai propri fan aggiungendo ufficialmente alla tracklist AMEN. Il freestyle, pubblicato lo scorso ottobre solo su YouTube, era diventato un tormentone costante nei commenti e nelle richieste del pubblico, che ne chiedeva a gran voce l’ingresso nel progetto ufficiale.

geolier – “Amen”: il ritorno all’attitudine street

AMEN rappresenta l’essenza più pura di Geolier. È un brano senza filtri, un esercizio di stile e consapevolezza che mette a nudo la fame degli esordi unita alla posizione di chi, oggi, detta le regole del gioco. Nel testo, il rapper rivendica la sua unicità (“I’ nun me faccio probleme, ‘e probleme t”e creo”) e la capacità di distinguersi in una scena spesso troppo omologata.

Il brano attraversa immagini forti: dalla Smart usata per restare invisibile ai paragoni calcistici con Zidane e Mbappé, fino al legame indissolubile con Napoli, descritta come una città che si muove senza mappa. TUTTO È POSSIBILE diventa così un diario lucido che unisce mondi lontani, mettendo insieme icone come Pino Daniele e 50 Cent, Anuel AA e Sfera Ebbasta, senza mai perdere la propria radice territoriale.

Geolier Stadi 2026: il tour della consacrazione

Il successo numerico è solo il preludio a quello che accadrà in estate. Con tre date già sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Geolier si appresta a calcare i palchi dei principali stadi italiani con il tour “GEOLIER STADI 2026”, prodotto da Magellano Concerti.

Ecco il calendario completo delle date:

6 GIUGNO 2026: TERMOLI (CB) – ARENA DEL MARE (DATA ZERO)

TERMOLI (CB) – ARENA DEL MARE (DATA ZERO) 13 GIUGNO 2026: MILANO – STADIO SAN SIRO

MILANO – STADIO SAN SIRO 19 GIUGNO 2026: ROMA – STADIO OLIMPICO

ROMA – STADIO OLIMPICO 23 GIUGNO 2026: MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO 26-27-28 GIUGNO 2026: NAPOLI – STADIO MARADONA (SOLD OUT)







Testo – Amen (Freestyle)

Se stanno p’estinguere, i’ penzo a me distinguere

Distruggere ridicole ca imitano ‘e liriche

I’ scengo dint’â Smart pecché aggi”a essere invisibile

Affittate ‘o Ferrari, i’ m”o ‘ccatto, po t”o fitto

I’ scengo tutto Nocta

Nu’ parlo cu’tté pecché tu sî nu scemo popeto

Fa’ silenzio, assiettate ca sto pe te dà ‘e compite

Ovvio ca songo tipo ‘o GOAT

I’ stong chino a tappo, ‘e mesate t”o dimostrare ( Que pongan Voga )

Cuofano chino, simmo esose

‘Sti femmene vistose ‘int’â machina costosa

È inutilе che puòste si ‘doppo fatto puose

Si ‘doppo ca t’hê visto nun s’è nеmmanco ‘nfosa

Sottofondo ch’annasconneno, ‘e frate mieje so’ tutte camaleonte

Me ‘ncazzo c”a guagliona ca nn’è pronta

Ce piace quando parlo c”o dialetto ‘e Gomorra

So 50 quando rappo, si scrivo, so’ Mogol

da e l’elementare praticavo, figlie ‘e guappe, figlie ‘e guardie

Figlie ca nn’sanno chi è ‘o pate

‘O primogenito se carica ‘a famiglia ‘ncopp’ê spalle

Po se carica nu zaino

Quando vanno dint’â banca, ‘o direttore addò sta?

A Napule me movo sempe senza na mappa

‘A matina so’ cantante e ‘int’â nuttata so’ guappo

I’ nn’tengo bisogno ‘e sorde e manco ‘e nu bodyguard

‘Sti rapper imbalsamate ‘e metto a casa a uso ‘e casse

Magno da na cifra, ancora nn’me sento sazio

Mentre tu aspiette na grazia, a me me diceno: “Grazie”

C”a tuta ll’intervista a Rete 4, addu Fazio

Pecché parlo comme magno, i’ nu’ parlo si nn’ve magno

Pff, yes, yes

I’ nun me faccio probleme, ‘e probleme t”e creo

Yes, yes

Aret’a ll’iPhone me spare, ‘a vicino faje ‘o cesso

Yes, yes

I’ sto ordinanno caviale, però ‘doppo ‘o jetto

Yes, yes

Essa allucca cchiù ‘e me quando faccio ‘o concerto

Stongo ‘int’ô Sport

Comodo e ‘ruosso, pare nu salotto

Otto cullane ‘e ‘sti scieme pezzotte

Nun fa nu riloggio ca tengo al polso

Tengo ‘a stoffa tipo Vuitton

Pero comm’e essa me fanno tarocco

‘Sta scena è tutta scema, è tutta scena tutt”o blocco

Ca pe via mia è ancora vivo l’hip hop

Me stengo e me sento ‘a strofa ‘e Rick Ross

Ch’ha fatto ‘int’ô piezzo, però ‘a mia è cchiù forte

Se fa ‘a manicure, po se magna ll’ogne

Casa mia è castello e ‘a piscina è nu puorto

Enfant prodige, so’ tipo Kylian

‘E rime so’ capate, so’ tipo Zidane

Tipo na dozzina ‘e miliune che faccio

Ringrazio ‘o Signore e po ‘e corde vocali

Si cadeno ‘nterra nun ‘e ‘izo, ‘e ‘iza ‘a mortuaria

Sto chill e busy, rilassa

Appengo nu platino e pure ‘o Picasso

‘Sti ccà so’ pare pare ‘e nire dint’ô ghetto d’Atlanta

Sulo ca loro sparano, vuje pure però a salve

Nun te salva paparino, ‘a carabbina

Sto pruanno Loro Piana ‘int’â cabbina a Portofino

Nun me piace, ma m”a accatto pecché ‘a teneno tutt”e ricche

Io, suora featto, i’ nun matcho cu ‘sti chiacchiarune finte

Chello ca faje ch”e concerte l’aggio fatto i’ mo c”o merch

Ma nun voglio parlà ‘e sorde pecché perdite in partenza

E nun parlo manco ‘e rap pecché llà è ancora peggio

Accussí nn’se pigliano cchiù ‘a sfaccimma d”a cunfedenza

Sì, sì, sì

E si nn’hê capito, miettelo dô capo