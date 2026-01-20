Geolier domina l’Italia: “Tutto è possibile” conquista le classifiche e si arricchisce con il freestyle “Amen”

Geolier, AMEN – testo e significato. Il debutto di TUTTO È POSSIBILE (Atlantic Records/Warner Music) non è stato solo un’uscita discografica, ma un vero e proprio terremoto nelle classifiche. Geolier ha certificato la sua totale centralità nella scena italiana piazzando tutte le tracce del disco nelle prime 16 posizioni della Top 50 di Spotify.
A pochi giorni dall’uscita, l’artista ha deciso di fare un regalo ai propri fan aggiungendo ufficialmente alla tracklist AMEN. Il freestyle, pubblicato lo scorso ottobre solo su YouTube, era diventato un tormentone costante nei commenti e nelle richieste del pubblico, che ne chiedeva a gran voce l’ingresso nel progetto ufficiale.
geolier – “Amen”: il ritorno all’attitudine street
AMEN rappresenta l’essenza più pura di Geolier. È un brano senza filtri, un esercizio di stile e consapevolezza che mette a nudo la fame degli esordi unita alla posizione di chi, oggi, detta le regole del gioco. Nel testo, il rapper rivendica la sua unicità (“I’ nun me faccio probleme, ‘e probleme t”e creo”) e la capacità di distinguersi in una scena spesso troppo omologata.
Il brano attraversa immagini forti: dalla Smart usata per restare invisibile ai paragoni calcistici con Zidane e Mbappé, fino al legame indissolubile con Napoli, descritta come una città che si muove senza mappa. TUTTO È POSSIBILE diventa così un diario lucido che unisce mondi lontani, mettendo insieme icone come Pino Daniele e 50 Cent, Anuel AA e Sfera Ebbasta, senza mai perdere la propria radice territoriale.
Geolier Stadi 2026: il tour della consacrazione
Il successo numerico è solo il preludio a quello che accadrà in estate. Con tre date già sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Geolier si appresta a calcare i palchi dei principali stadi italiani con il tour “GEOLIER STADI 2026”, prodotto da Magellano Concerti.
Ecco il calendario completo delle date:
- 6 GIUGNO 2026: TERMOLI (CB) – ARENA DEL MARE (DATA ZERO)
- 13 GIUGNO 2026: MILANO – STADIO SAN SIRO
- 19 GIUGNO 2026: ROMA – STADIO OLIMPICO
- 23 GIUGNO 2026: MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO
- 26-27-28 GIUGNO 2026: NAPOLI – STADIO MARADONA (SOLD OUT)
Testo – Amen (Freestyle)
Se stanno p’estinguere, i’ penzo a me distinguere
Distruggere ridicole ca imitano ‘e liriche
I’ scengo dint’â Smart pecché aggi”a essere invisibile
Affittate ‘o Ferrari, i’ m”o ‘ccatto, po t”o fitto
I’ scengo tutto Nocta
Nu’ parlo cu’tté pecché tu sî nu scemo popeto
Fa’ silenzio, assiettate ca sto pe te dà ‘e compite
Ovvio ca songo tipo ‘o GOAT
I’ stong chino a tappo, ‘e mesate t”o dimostrare ( Que pongan Voga )
Cuofano chino, simmo esose
‘Sti femmene vistose ‘int’â machina costosa
È inutilе che puòste si ‘doppo fatto puose
Si ‘doppo ca t’hê visto nun s’è nеmmanco ‘nfosa
Sottofondo ch’annasconneno, ‘e frate mieje so’ tutte camaleonte
Me ‘ncazzo c”a guagliona ca nn’è pronta
Ce piace quando parlo c”o dialetto ‘e Gomorra
So 50 quando rappo, si scrivo, so’ Mogol
da e l’elementare praticavo, figlie ‘e guappe, figlie ‘e guardie
Figlie ca nn’sanno chi è ‘o pate
‘O primogenito se carica ‘a famiglia ‘ncopp’ê spalle
Po se carica nu zaino
Quando vanno dint’â banca, ‘o direttore addò sta?
A Napule me movo sempe senza na mappa
‘A matina so’ cantante e ‘int’â nuttata so’ guappo
I’ nn’tengo bisogno ‘e sorde e manco ‘e nu bodyguard
‘Sti rapper imbalsamate ‘e metto a casa a uso ‘e casse
Magno da na cifra, ancora nn’me sento sazio
Mentre tu aspiette na grazia, a me me diceno: “Grazie”
C”a tuta ll’intervista a Rete 4, addu Fazio
Pecché parlo comme magno, i’ nu’ parlo si nn’ve magno
Pff, yes, yes
I’ nun me faccio probleme, ‘e probleme t”e creo
Yes, yes
Aret’a ll’iPhone me spare, ‘a vicino faje ‘o cesso
Yes, yes
I’ sto ordinanno caviale, però ‘doppo ‘o jetto
Yes, yes
Essa allucca cchiù ‘e me quando faccio ‘o concerto
Stongo ‘int’ô Sport
Comodo e ‘ruosso, pare nu salotto
Otto cullane ‘e ‘sti scieme pezzotte
Nun fa nu riloggio ca tengo al polso
Tengo ‘a stoffa tipo Vuitton
Pero comm’e essa me fanno tarocco
‘Sta scena è tutta scema, è tutta scena tutt”o blocco
Ca pe via mia è ancora vivo l’hip hop
Me stengo e me sento ‘a strofa ‘e Rick Ross
Ch’ha fatto ‘int’ô piezzo, però ‘a mia è cchiù forte
Se fa ‘a manicure, po se magna ll’ogne
Casa mia è castello e ‘a piscina è nu puorto
Enfant prodige, so’ tipo Kylian
‘E rime so’ capate, so’ tipo Zidane
Tipo na dozzina ‘e miliune che faccio
Ringrazio ‘o Signore e po ‘e corde vocali
Si cadeno ‘nterra nun ‘e ‘izo, ‘e ‘iza ‘a mortuaria
Sto chill e busy, rilassa
Appengo nu platino e pure ‘o Picasso
‘Sti ccà so’ pare pare ‘e nire dint’ô ghetto d’Atlanta
Sulo ca loro sparano, vuje pure però a salve
Nun te salva paparino, ‘a carabbina
Sto pruanno Loro Piana ‘int’â cabbina a Portofino
Nun me piace, ma m”a accatto pecché ‘a teneno tutt”e ricche
Io, suora featto, i’ nun matcho cu ‘sti chiacchiarune finte
Chello ca faje ch”e concerte l’aggio fatto i’ mo c”o merch
Ma nun voglio parlà ‘e sorde pecché perdite in partenza
E nun parlo manco ‘e rap pecché llà è ancora peggio
Accussí nn’se pigliano cchiù ‘a sfaccimma d”a cunfedenza
Sì, sì, sì
E si nn’hê capito, miettelo dô capo