Geolier monopolizza Spotify: tutte le tracce di “Tutto è possibile” nelle prime 16 posizioni

Debutto record per Emanuele Palumbo: oltre 23 milioni di stream in 24 ore.

Geolier domina la classifica Spotify Italia con l'album Tutto è possibile
Non è più una sorpresa, ma una conferma di proporzioni mastodontiche. Geolier ha letteralmente monopolizzato Spotify Italia nel giorno del debutto del suo nuovo album, Tutto è possibile (trovate qui la nostra recensione). I dati emersi nelle ultime ore delineano un quadro di dominio assoluto: tutte le 16 tracce che compongono il disco si sono piazzate nelle prime 16 posizioni della Top 50 nazionale.

Si tratta di un risultato che riscrive le statistiche della piattaforma nel nostro Paese. Complessivamente, le tracce del disco hanno generato la cifra monstre di 23.808.620 stream nelle prime 24 ore. Un “muro” sonoro che non ha lasciato spazio a nessun altro artista, confermando come l’attesa per il ritorno di Emanuele Palumbo fosse ai massimi storici.

Geolier: Il podio e la collaborazione con Pino Daniele

A guidare la carica è 2 Giorni di fila, il brano in collaborazione con Sfera Ebbasta e ANNA, che ha debuttato alla posizione numero uno con oltre 1,7 milioni di ascolti. Seguono a ruota Olè con Kid Yugi e Arcobaleno con Anuel AA. Ma l’attenzione di critica e pubblico si è catalizzata soprattutto sulla title track, Tutto è possibile, che contiene l’inedito di Pino Daniele, classificatasi al quarto posto con 1.626.993 stream.

Il successo di questo esordio non risiede solo nei grandi nomi dei featuring, da 50 Cent a Kid Yugi, ma nella tenuta dell’intero progetto. Anche i brani solisti come Facile Facile e 1 ora hanno superato abbondantemente la soglia del milione e mezzo di stream, dimostrando che il pubblico ha ascoltato il disco dall’inizio alla fine, senza soluzione di continuità.

Un record che guarda all’Europa

I numeri diTutto è possibile su Spotify portano l’artista napoletano a competere con i grandi lanci internazionali. Occupare l’intero podio e le successive tredici posizioni è un’impresa riuscita a pochissimi artisti. Questo exploit certifica il passaggio definitivo di Geolier da fenomeno urban a vera e propria icona pop globale, capace di spostare milioni di ascoltatori con un singolo click.

Dopo la nostra recensione positiva, i dati di vendita e ascolto confermano che il 2026 ha già il suo primo, inamovibile, punto di riferimento.

Geolier: gli stream al debutto su Spotify di Tutto è possibile

  1. 2 GIORNI DI FILA (feat. Sfera Ebbasta, ANNA): 1.760.417
  2. OLÈ (feat. Kid Yugi): 1.644.314
  3. ARCOBALENO (feat. Anuel AA): 1.636.074
  4. TUTTO È POSSIBILE (feat. Pino Daniele): 1.626.993
  5. FACILE FACILE: 1.571.229
  6. 1 ora: 1.540.308
  7. SONNAMBULO: 1.515.486
  8. UN RICCO E UN POVERO: 1.479.368
  9. FANTASMA (con 50 Cent): 1.452.885
  10. STELLE: 1.431.180
  11. DESIDERIO: 1.423.065
  12. CANZONE D’AMORE: 1.413.822
  13. FOTOGRAFIA: 1.355.199
  14. P’FORZ: 1.353.652
  15. A NAPOLI NON PIOVE: 1.315.909
  16. 081: 1.288.719

TOTALE STREAM (Top 16): 23.808.620

 

