Geolier svela con un freestyle dai tetti di New York i featuring del nuovo disco, “Il coraggio dei bambini”

Geolier nuovo album tracklist e featuring. Il 6 gennaio 2023 arriva in tutti i negozi di dischi e sulle piattaforme streaming il disco del rapper, Il coraggio dei bambini.

Del progetto, fuori per Columbia Records/Sony Music Italy, sono state svelate ora tracklist e tutti i featuring presenti. Per farlo l’artista ha scelto un modo molto particolare. Li ha annunciati pubblicando un freestyle registrato sui tetti di New York.

Il titolo del disco, Il Coraggio dei Bambini, prende spunto da come Geolier ha vissuto quello che la vita gli ha messo davanti in questi anni, affrontando tutto come solo i bambini sanno fare: sono senza filtri, hanno paura delle cose, ma ci provano sempre lo stesso a ottenerle. Per il rapper il coraggio dei bambini, la verità stampata sulle loro facce, è un’immagine universale che non ha confini: da Napoli a New York.

Non a casa i bambini erano protagonisti anche del videoclip di uno degli estratti dal disco, Money: “Nel mio video vedete i bambini del mio quartiere, i loro sorrisi, le loro speranze: loro sono la mia faccia, loro rappresentano la forza, le paure di non farcela ed il coraggio di vincere”.

Geolier nuovo album tracklist e featuring

A Lazza e Takagi & Ketra, primi nomi svelati dall’artista, si aggiungono altri pesi massimi. Ne Il Coraggio dei Bambini troviamo infatti Sfera Ebbasta, Guè, Shiva, Lele Blade e Paky. Il disco è disponibile sia in versione cd che in vinile.

Ecco la tracklist:

RICCHEZZA (prod. Dat Boi Dee) POCO/TROPPO (prod. Dat Boi Dee) X CASO feat. Sfera Ebbasta (prod. Dati Boi Dee, Daves The Kid) ME VULEV FA RUOSS LONELY (prod. Poison Beatz) NUN SE VER feat. Guè (prod. Dat Boi Dee) MONDAY feat. Shiva (prod. Michelangelo) MONEY (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz) MARADONA (prod. Dat Boi Dee) I AM (prod. Dat Boi Dee) NAPO****NO (prod. Dat Boi Dee) NIENTE DI SPECIALE (prod. Dat Boi Dee) COME VUOI (prod. Dat Boi Dee) IN TRAPPOLA feat. Lele Blade (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz) HERE I COME (prod. Poison Beatz) CHIAGNE feat. Lazza, Takagi & Ketra (prod. Takagi & Ketra) NON CI TORNI PIÙ feat. Paky (prod. Dat Boi Dee) GIVE YOU MY LOVE (prod. Dat Boi Dee)

Foto di Gaetano De Angelis