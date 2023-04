Geolier, in duetto con Marracash, supera il nuovo singolo di Sfera Ebbasta nel giorno di debutto su Spotify

Geolier è tornato a imprimere il suo nome tra quello degli assoluti top player della musica grazie alla pubblicazione alla nuova edizione de Il Coraggio Dei Bambini e, soprattutto, con uno degli inediti contenuto in questa nuova versione.

Il Coraggio Dei Bambini – Atto 2 arriva a distanza di quattro mesi dalla pubblicazione del disco che fu lanciato a gennaio 2023.

Inusuale come scelta se confrontata con quella dei suoi colleghi, infatti la quasi totalità degli artisti pubblica un album nel corso dei primi sei mesi dell’anno per poi sfruttare il periodo natalizio per pompare un’eventuale versione deluxe.

In soli tre mesi, invece, Geolier è tornato con 6 nuovi brani tra cui quello con Marracash, Il Male Che Mi Fai, capace di asfaltare di netto la concorrenza.

geolier e marracash sopra sfera ebbasta, ecco i risultati

Il 7 aprile sono usciti anche Sfera Ebbasta, Mecna, Ernia (con Mara Sattei) e Bresh per citarne alcuni.

Tutti nomi di rapper o artisti che ambiscono alle vette delle varie classifiche, specialmente quelle streaming, ma che inesorabilmente si sono scontrati con un hype spropositato per Geolier.

Passando al setaccio i numeri, la Daily Top Songs Italy di Spotify recita il seguente podio:

Geolier feat Marracash – Il Male Che Mi Fai (919.264 streams) Sfera Ebbasta feat Luciano – Orange (658.033) Lazza – Cenere (594.446)

Escludendo dal contesto Lazza, stabile lì in alto con il suo brano sanremese ininterrottamente da due mesi, vediamo che Sfera non è riuscito a superare Geolier e anche di tanto.

Il king della trap è tornato con un brano dal sapore internazionale, con un video futuristico e con tutti i favori del pronostico perché ogni volta che pubblica qualcosa si piazza subito al N.1.

Questa volta, però, è andata male e a giovarne è il rapper napoletano che, complice la presenza di Marracash, riesce ad agguantare quasi il milione di streams nel giorno di debutto.

Molto più indietro tutti gli altri nomi citati prima. Mecna non va oltre il 42° posto, Ernia e Mara Sattei si fermano addirittura fuori dalla Top 50.

Conquista un buon 12° posto, invece, Bresh con Altamente Mia confermandosi il vero cavallo vincente del presente e del prossimo futuro del pop italiano.

Il Coraggio dei bambini stabile sul podio

Con questi risultati, Geolier riesce non solo a scalzare il N.1 dal suo trono ma forse anche a tornare (presumibilmente, i dati arriveranno venerdì prossimo) in vetta alla classifica degli album più streammati in Italia, Lazza permettendo.

Questa settimana, infatti, sempre restando all’interno dei confini di Spotify, la versione standard de Il Coraggio Dei Bambini si è piazzata subito dietro Sirio di Lazza ma, facendo una veloce media matematica, se il napoletano manterrà gli stessi numeri è quasi scontato che la vetta con l’edizione deluxe è quasi assicurata.

Ad aiutarlo a perseguire questo risultato non sarà solo il featuring con Marracash ma anche gli altri cinque nuovi brani, oltre quelli già usciti a gennaio e ancora molto alti in classifica.

In Top 10, per esempio, troviamo la nuova Soldati al n.7, il feat che vede protagonisti Geolier e Sfera x Caso al N.8 e la nuova Hermes al N.10.

I restanti nuovi brani sono poco più sotto, ma non di tanto, all’interno della Top 20 mentre allargando lo sguardo a tutti gli altri brani è interessante vedere la risalita di Monday al N.33 o la re-entry Ricchezza al N.48, brano che era addirittura arrivato sul podio ma che poi è finito nel dimenticatoio.

Un bel traguardo totale che ci pone di fronte a un interrogativo: che sia terminata l’era di dominio incontrastato di Sfera e sia iniziata quella di Geolier?