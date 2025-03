Genn Butch: il ritorno dell’ex Urban Strangers con un nuovo EP. Il primo singolo è “Mai”

Genn Butch torna con un nuovo progetto solista dopo anni di silenzio. Esce infatti il suo primo EP che contiene anche il singolo Mai, fuori dal 13 marzo 2025.

L’ex Urban Strangers, duo rivelazione di X Factor 9 arrivato secondo nella competizione e, a nostro avviso, tra i maggiori talenti passati dal programma, si rilancia nel panorama musicale con un EP di brani inediti. Un viaggio tra introspezione e sperimentazione, segnando una nuova fase della sua carriera artistica.

GENN BUTCH: UN NUOVO CAPITOLO DOPO GLI URBAN STRANGERS

Il nuovo EP di Genn Butch rappresenta il suo debutto ufficiale come solista e include cinque brani originali, interamente scritti da lui e prodotti da Alberto Ladduca e Giacomo Carlone. Il progetto nasce da un lungo periodo di riflessione e studio, durante il quale l’artista ha sperimentato nuove sonorità e ha ridefinito la propria identità musicale.

Un’evoluzione che affonda le radici nel passato ma guarda al futuro con una visione sonora completamente nuova. Dopo l’esperienza con gli Urban Strangers, Genn Butch ha lavorato a lungo per sviluppare una proposta artistica autentica, in grado di raccontarlo in profondità.

MAI: IL NUOVO SINGOLO DI GENN BUTCH

Tra i brani più rappresentativi del nuovo EP c’è MAI, un pezzo che attraverso immagini oniriche e sonorità evocative rappresenta il senso di vuoto e la difficoltà di comprendere il mondo circostante. Un brano che lascia spazio all’interpretazione personale, immergendo l’ascoltatore in un’atmosfera emotiva intensa.

Questo pezzo, fuori dal 13 marzo con distribuzione ADA Music Italy, è stato scelto come primo singolo del nuovo progetto discografico.

“Dimentico

esiste il tempo

se dico no

forse lo fermo

mi dileguerò

imiterò il vento“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da genn (@gennbutch)

URBAN STRANGERS: IL SUCCESSO, LO SCIOGLIMENTO E LE STRADE SEPARATE

Genn Butch, vero nome Gennaro Raia, classe 1995, è noto per essere stato la metà degli Urban Strangers, duo nato nel 2012 sotto l’etichetta indipendente Casa Lavica. Il gruppo ottenne grande notorietà grazie alla partecipazione a X Factor 9, dove si classificò al secondo posto. Dopo il talent, firmarono con Sony Music e pubblicarono tre album:

Runaway (2015) – certificato Disco d’Oro

– certificato Detachment (2016)

u.s (2018)

Il singolo Runaway ottenne un successo straordinario, conquistando il Disco di Platino.

Nel 2020, dopo otto anni di carriera insieme, gli Urban Strangers si sono sciolti, intraprendendo percorsi separati. Alex The Bug ha continuato con la sua carriera solista, pubblicando un EP e sei singoli, di cui tre rilasciati nel 2024. Nel frattempo, Genn Butch ha pubblicato il singolo Insonnia nel 2021 e, nel 2022, il brano passano/live (Vesuvio Adventures).

UNA NUOVA RINASCITA PER GENN BUTCH

Con questo EP, Genn Butch si prepara a una nuova rinascita artistica. Dopo anni di ricerca, l’artista è pronto a condividere con il pubblico un sound rinnovato e personale. Un progetto che segna il ritorno di una delle voci più interessanti tra i talenti usciti da X Factor, con un approccio che unisce introspezione e innovazione.