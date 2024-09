Alex The Bug il nuovo singolo è “Scusami”, un mix di Accettazione, Difesa e Reazione

Alex The Bug lancia il nuovo singolo Scusami che segue a Manichino uscito a giugno.

Alex The Bug presenta così il nuovo progetto:

“Ho scritto ‘Scusami’ nel 2023, a casa di un amico produttore qui a Milano. Lʼintento era quello di parlare a tutte quelle persone che si possano essere sentite “immeritevoli del positivo”. “Scusati” per tutto quello che hai fatto” (prima strofa), è un segnale di reazione, una presa di posizione molto emotiva con lʼintento di difendersi e rinforzarsi. Il brano si collega direttamente al precedente singolo (Manichino), è la “fase 2” della fine di un rapporto tossico: l’accettazione. Ciò che stavo vivendo non era sano, accettarlo è stato il primo passo per uscire dalla “stanza fredda” (ritornello) in cui ero chiuso. La frase finale “Dentro cʼè una tempesta che io affronterò” fa un po’ da spoiler alla fase successiva. Se dovessi descriverla con tre parole sarebbero: Accettazione, Difesa e Reazione.

Dagli Urban Strangers ad Alex The Bug

Alessio Iodice a.k.a. Alex The Bug, classe ʼ95, cresce a Somma Vesuviana e inizia a suonare la chitarra e studiare musica a 13 anni col supporto della famiglia che continua sempre a sostenerlo nelle sue scelte.

Nel 2012 Alex incontra Genn Butch (Gennaro Raia) con cui fonda il progetto Urban Strangers.

Il progetto si sviluppa insieme allʼetichetta indipendente Casa Lavica con la quale ottengono un disco dʼoro e un singolo di platino (Runaway) dopo essersi classificati al 2° posto durante la nona edizione di X-Factor Italia (2015).

Dal 2015 al 2019 il progetto Urban Strangers produce tre album (Runaway, Detachment, U.S.) per Sony Music Italy e riesce a girare l’Italia in tour ed esibendosi allʼArena di Verona in occasione dei WMA.

Alex The Bug inizia il percorso da solista con i singoli Foto e Corri nel 2020.

Tra lo scioglimento del progetto precedente e lʼincalzare della pandemia decide di affidarsi ancora una volta alla musica come forma di reazione.

Il primo EP T.i.o.n. (Tutto Insieme O Niente) è auto-prodotto e viene pubblicato nel 2022, un anno dopo escono All right, Fragile e Apnea che, mostrando un sound più Pop/R&B, definiscono più chiaramente la direzione del progetto.

