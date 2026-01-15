Gemitaiz lancia il singolo “<3 <3” prodotto da Mace

Dopo aver annunciato l’Elsewhere Live Tour 2026, Gemitaiz lancia il singolo <3 <3. Il brano è estratto dall’ultimo album del cantante, Elsewhere; ed è in rotazione radiofonica dal 16 gennaio 2026.

<3 <3, prodotta da MACE, è una fotografia luminosa dell’innamoramento. In questa canzone, Gemitaiz immortala quel momento in cui tutto sembra più leggero e spontaneo, perché si ha accanto la persona giusta. L’artista racconta il lato più puro e rassicurante di una relazione. Canta le emozioni che si provano quando un amore è appena nato. Ecco, allora, i sorrisi senza motivi, i pensieri positivi, e le buone sensazioni che riempiono testa e cuore. Ed ancora, mostra la voglia di mettersi completamente in gioco e la disponibilità a fare qualsiasi cosa per l’altra persona.

La produzione di MACE accompagna il racconto evidenziandone dolcezza e sincerità. Con eleganza, amplifica la vibrazione semplice e autentica di un sentimento appena sbocciato.

Seguendo questo mood, il finale di <3 <3 propone una citazione di Let Me Love You di Mario. L’omaggio a una delle hit R&B più iconiche dei primi anni Duemila è funzionale a rafforzare l’atmosfera romantica del pezzo.

<3 <3 rappresenta una delle anime presenti nell’ultimo disco di Gemitaiz. Con Elsewhere, l’artista ha dato vita ad un progetto nel quale non ha avuto paura di esporsi e di raccontarsi. Ciò che farà anche dal vivo durante l’Elsewhere Live Tour 2026 nei principali festival italiani (qui per date e biglietti).