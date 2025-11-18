18 Novembre 2025
18 Novembre 2025

Gemitaiz torna con “Elsewhere”: il nuovo album tra ricerca, verità e un altrove necessario

Un progetto fuori rotta che segna un nuovo capitolo per il rapper

Gemitaiz presenta Elsewhere, il nuovo album in uscita
Gemitaiz torna a rimettere a fuoco il proprio universo musicale con Elsewhere, un nuovo album che segna una deviazione netta – e dichiaratamente necessaria – rispetto alle sonorità che dominano oggi il rap italiano.

Il disco uscirà venerdì 12 dicembre per Tanta Roba Label/Columbia Records/Sony Music Italy, con pre–order già attivo nei principali formati fisici e digitali.

GEMITAIZ ANNUNCIA ELSEWHERE, UN DISCO “ALTROVE” RISPETTO AL RAP DI OGGI

Con Elsewhere, Gemitaiz sceglie consapevolmente di spostarsi fuori traiettoria rispetto alla corsa alle tendenze del momento. Il nuovo progetto nasce dall’esigenza di allontanarsi dal rumore di fondo e ritrovare un punto di verità, personale e artistico: un “altrove necessario” che diventa il cuore del disco.

Niente estetica patinata o filtri, ma un immaginario che punta alla concretezza: ogni suono arriva da strumenti reali, suonati da musicisti, e ogni immagine viene mostrata esattamente com’è stata scattata. Una scelta che rispecchia il modo di stare sulla scena di Gemitaiz, da sempre poco incline ai compromessi e alle mezze misure, e che qui si traduce in un lavoro pensato per far muovere la testa ma anche per far riflettere.

Elsewhere arriva in un momento in cui il rapper romano decide di ridefinire il proprio perimetro: non inseguire formule già rodate, ma rivendicare uno spazio diverso, più vicino allo stato d’animo in cui si trova oggi, nella vita e nella musica. Il titolo stesso, “altrove”, sintetizza il desiderio di spostarsi da tutto ciò che è scontato, senza perdere il legame con le radici che hanno fatto di Gemitaiz uno dei riferimenti del rap italiano degli ultimi quindici anni.

L’album viene presentato come un lavoro che vuole parlare al presente senza piegarsi completamente alle sue regole, mantenendo al centro scrittura, visione e identità. Un progetto che prova a tenere insieme impatto e profondità, club e introspezione, confermando il rapporto diretto tra artista e pubblico.

Copertina del nuovo album di Gemitaiz “Elsewhere”

ELSEWHERE: USCITA, FORMATI E PRE–ORDER

Il nuovo album Elsewhere sarà disponibile da venerdì 12 dicembre in digitale e in formato CD, mentre l’edizione in vinile uscirà una settimana dopo, venerdì 19 dicembre. Il pre–order è già attivo al link ufficiale https://gemitaiz.bio.to/Elsewhere.

Di seguito, i formati annunciati:

  • CD
  • CD autografato (esclusiva Sony Music Store)
  • Doppio LP
  • Doppio LP autografato (esclusiva Sony Music Store)
  • Doppio LP Black & White Version
  • Doppio LP Black & White Version autografato (esclusiva Sony Music Store)
