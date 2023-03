A tre mesi dal debutto all’Olimpico Gazzelle torna con “Idem”

A 3 mesi dall’unico grande concerto che lo vedrà protagonista quest’anno Gazzelle pubblica il nuovo singolo. Scopriamo insieme il significato del testo di Idem.

L’ultimo album del cantautore, Ok, risale a febbraio del 2021. A dicembre dello stesso anno l’album è uscito in una versione più corposa con il titolo di Ok un cazzo. Sono quindi più di due anni che Gazzelle non pubblica un disco e il 2023 dovrebbe essere l’anno buono anche in vista del suo più grande evento live.

Il 9 giugno prossimo infatti l’artista suonerà nella sua Roma allo Stadio Olimpico. Una tappa importante per la carriera live dell’artista, partita nel 2017, dai club e arrivata lo scorso anno al Rock in Roma davanti a 25.000 persone.

Il concerto è prodotto e distribuito da Vivo Concerti.







Gazzelle idem significato del brano

A novembre scorso Gazzelle ha lanciato un brano inedito, Non lo dire a nessuno. Ora, a quattro mesi di distanza arriva finalmente nuova musica con Idem.

Ancora poco si sa della nuova canzone in uscita venerdì 10 marzo per Maciste Dischi / Artist First. Il cantautore ne parla come di un “tirarci fuori da quell’angolo buio in cui ci eravamo rifugiati“. Il pezzo è prodotto da Federico Nardelli.

Gazzelle idem testo e audio

In arrivo il 10 marzo 2023.