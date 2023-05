In attesa dello Stadio Olimpico Gazzelle racconta la sua quotidianità in “Flavio”

Gazzelle Flavio testo, significato e video del nuovo singolo estratto dal nuovo album di Gazzelle, Dentro.

In attesa del grande evento live che tra tre settimane lo vedrà esibirsi per la prima volta con un suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, data fissata per il 9 giugno 2023, Gazzelle ha pubblicato Maciste Dischi/Artisti first il suo nuovo disco.

Dentro di Gazzelle vede in tracklist tredici canzoni e tre duetti molto diversi tra loro… con Fulminacci, thasup e Noyz Narcos.

Qualcosa che non va IDEM E pure… È andata come è andata Quello che eravamo prima (feat. thasup) Flavio Non lo dire a nessuno Milioni (feat. Fulminacci) Roma (feat. Noyz Narcos) Michelino La prima canzone d’amore LPPBDS

Il disco è disponibile in formato cd, in vinile standard e vinile deluxe.

Nel disco è presente ovviamente il nuovo singolo che porta il nome del cantautore, Flavio.

Gazzelle Flavio significato del brano

Flavio è un brano che nasce dall’esigenza dell’artista di volersi raccontare nella sua quotidianità, anche in termini lavorativi, non attraverso i canali social, ma con la sua musica. È una canzone ironica e provocatoria, che nel video viene tradotta come un’impossibilità di uscire da una serie di stanze come metafora della routine e dagli impegni della vita di tutti i giorni. Il tutto visto però in chiave positiva, rassegnata ma consapevole, e quindi anche energica, colorata e spregiudicata.

Già fuori anche il video diretto da Bendo. Foto di copertina di Leonardo Mirabilia.

Gazzelle flavio testo

Lunedì comincia tutto male

Che martedì vorrei solo sparire

Mercoledì ho pensato così tanto

Che giovedì potrei pure non farlo

Venerdì solo cazzate insieme

Il sabato mai stato bene

E poi domenica mi dico “dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai”

Un’altra settimana

Repubblica mi chiama

Le cose che non dico, le dico solo a mamma

Comunque vada accannami

La mia vita è fatta di giorni vuoti

E staccati prima che mi stacchi

Che tutto si rovini, prima che il sole arrivi

Prima che i tuoi sorrisi diventino sospiri

Prima che te ne vai

Promettimi se vai

Che non ritornerai

“Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai”

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”

E quante cose che non ho capito

E quanti dubbi sopra un SH

E poi di notte quando si fa buio

Mi sento l’ultimo sopravvissuto

La mattina solo occhiali neri

E il pomeriggio penso a quando c’eri

“Facci un sorriso, almeno uno, dai

Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai…”

Un’altra settimana

Un’altra che s’è data

Le stronze che non lasci

Ti lasciano per strada

Comunque vada arrangiati

La mia vita è fatta di sogni grossi

E stancati prima che mi stanchi

Che tutto si rovini

Prima che il mondo giri

Prima che i tuoi adesivi diventino papiri

Prima che te ne vai

Promettimi se vai che non ritornerai

Mai, mai, mai

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”

E tutti insieme: “Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Flavio dai, Fla’”