Gazzelle impaziente decide di lanciare una mese prima metà del nuovo album, “Dentro”

Qualche giorno fa Gazzelle ha svelato titolo, data di uscita e copertina del suo nuovo album. Dentro sarà fuori dal 19 maggio 2023 per Maciste Dischi – Artist First. Anzi no…

Il cantautore ha infatti deciso a sorpresa di anticipare l’uscita di metà del disco, sei canzoni, a dopo la mezzanotte, quindi al 21 aprile.

Da stanotte quindi si potranno ascoltare: Qualcosa che non va, È andata come è andata, Quello che eravamo prima feat. thasup, Milioni feat Fulminacci, oltre ai singoli già lanciati, IDEM e Non lo dire a nessuno.

Per il quarto album in studio l’artista ha deciso di farsi accompagnare da colleghi e amici d’eccezione: thasup, a cui è unito da una stima reciproca e con cui ha già dato prova in passato della grande affinità artistica che li lega, e Fulminacci, un featuring che arriva dopo le tante richieste negli anni da parte dei rispettivi fan.

A sorpresa, invece, l’ultimo feat. è con Noyz Narcos in una meravigliosa celebrazione della loro città: “Roma”.

Di seguito la tracklist di Dentro:

Qualcosa che non va IDEM E pure… È andata come è andata Quello che eravamo prima (feat. thasup) Flavio Non lo dire a nessuno Milioni (feat. Fulminacci) Roma (feat. Noyz Narcos) Michelino La prima canzone d’amore LPPBDS

L’album sarà disponibile in fisico nei seguenti formati: FORMATO CD – versione standard, FORMATO VINILE – versione standard e FORMATO VINILE DELUXE – in edizione limitata autografata.

Il 9 GIUGNO 2023 Gazzelle sarà dal vivo nell’unico concerto che terrà nel 2023, un live allo STADIO OLIMPICO di Roma.