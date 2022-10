I Gazosa con una nuova identità per il tour della reunion a 20 anni dalla vittoria al Festival di Sanremo

Gazosa, al via il tur della reunion.

Partirà sabato 15 ottobre il Gentleman Tour che segna la reunion della band dei Gazosa.

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le vecchie hit e i brani inediti, tra cui l’ultimo singolo Gentleman (Jericho Records, distribuito da Believe Digital) prodotto e arrangiato da Paolo Valli.

A 20 anni dal loro exploit musicale, Valentina e Federico Paciotti e Vincenzo Siani si rimettono in gioco:

Nonostante la fine del progetto, la musica, ha continuato ad unirci a tal punto da portarci in sala prove per gemmare insieme di tanto in tanto. Abbiamo iniziato a pensare concretamente all’idea di una reunion in occasione del ventennale della nostra partecipazione al Festival di Sanremo del 2001. Quindi nell’estate del 2021 ci siamo ritrovati in studio per dare forma alla nostra nuova identità musicale. La musica fa parte del nostro DNA fin da quando eravamo piccolissimi. Per noi rappresenta condivisione, creatività e divertimento. La facciamo senza troppi pensieri e cercando di essere il più autentici possibili con l’intento di trasmettere positività a chi ci ascolta.