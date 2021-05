Gavio dopo AmaSanremo lancia il singolo Buon 2020

Il giovane cantautore Gavio ha lanciato il nuovo singolo Buon 2020.

Gavio è stato uno dei venti protagonisti di AmaSanremo, programma ideato da Amadeus che ha permesso a sei giovani di poter partecipare al Festival di Sanremo 2021.

Gavio presentò il brano La mia generazione e non riuscì però a staccare il pass per il Festival.

Buon 2020 (Gotham Dischi Milano) è un brano ironico e malinconico allo stesso tempo.

“Buon 2020 è una canzone che nasce dopo pranzo, dopo un altro piatto di morale, seguito dal silenzio che accompagna la domenica pomeriggio. Una canzone che nasce per raccontare un anno dove nella mia vita è cambiato tutto, dove ho perso tutte quelle poche certezze che avevo. Odiavo camminare per strada ed incontrare persone con cui parlavo sempre delle stesse problematiche. ‘Odiavo la domanda “come stai?” fatta solo per rispondere “bene e tu?” per poi continuare a camminare. Odiavo i luoghi comuni: il tempo, i soldi ed il covid’ – GAVIO L’ho scritta ad aprile 2021 ma si chiama Buon 2020 perchè il 31 dicembre 2019 ero molto più felice”

Buon 2020 – breve estratto

come stai? ti trovo bene

non mi posso lamentare

ma alla fine generale è un anno di mxxxa

ed è bellissima la tua morale

quando mi sorridi per salutare

quando ti lamenti che le cose non vanno

e muore un altro criminale

però però però è una brava persona

Conosciamo meglio Gavio

Gavio è il nome d’arte di Gianfrancesco Cataldo.

Nell’agosto del 2015 pubblica il suo primo EP Parabola ed a settembre, decide di proporsi a Sanremo Giovani con un singolo che tratta il tema della violenza contro le donne: Marta.

Il brano non convince la commissione del festival, resta inedito e viene iscritto a Musicultura, uno dei festival più importanti per il cantautorato italiano.

A gennaio del 2016 Gianfrancesco riceve in contemporanea la convocazione per The Voice of Italy e per le audizioni live di Musicultura.

L’avventura di The Voice finirà presto, dopo essere entrato nel team di Emis Killa viene eliminato nella seconda fase del programma.

Musicultura ha visto in Gavio qualcosa in più e lo ha mandato avanti, infatti dopo aver passato le audizioni live rientra nei finalisti ed arriva in finale passando come artista più votato sui social.

A giugno 2016, mentre dava la maturità, Fabrizio Frizzi premia Gianfrancesco Cataldo che vince il primo premio assoluto della ventisettesima edizione di Musicultura con il brano Marta.

Nel 2017 pubblica il suo primo disco Portafortuna, un biglietto da visita, che lo porterà in seguito nel 2019 a lavorare ad un nuovo progetto per rinnovare il suo sound.

Si presenta al pubblico con il nome d’arte GAVIO, per omaggiare il guerriero sannita Gavio Papio Mutilo oltre che le sue origini.

Nello stesso anno viene selezionato tra i 65 semifinalisti per le audizioni di Sanremo Giovani senza però riuscire ad accedere alle fasi finali.

Nel 2020 viene selezionato, con lo stesso brano presentato l’anno prima nuovamente nelle 65 migliori nuove proposte di Sanremo Giovani e questa volta, a differenza della prima esperienza, riesce ad accedere al programma AmaSanremo.