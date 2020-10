AmaSanremo – Gavio – La mia generazione

Sanremo 2021 inizia a prendere forma ed il primo passo verso l’edizione 71 della kermesse italiana è AmaSanremo.

AmaSanremo sarà trasmesso dalla storica Sala B di via Asiago su Rai1 e Radio2, da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre, alle 22.45.

Uno dei 20 giovani che si contenderanno i 10 posti per la finale del 17 dicembre è Gavio con il brano La mia generazione.

Biografia

Gianfrancesco Cataldo in arte Gavio è un cantautore di Benevento che si è avvicinato alla musica grazie a suo padre all’età di dieci anni, imparando a suonare la chitarra; negli anni ha iniziato a scrivere delle frasi per i suoi accordi.

La sua più grande passione sono le storie, infatti ogni suo brano lo è

“non è mai una canzone d’amore, sono solo storie, e nelle storie l’amore non manca, l’amore raccontato in tutte le sue forme”.

Ha iniziato ad esibirsi nei pub della zona da quando aveva già quattordici anni e dopo poca iniziale fiducia in un ragazzo così giovane, le sue canzoni sono iniziate ad essere canticchiate nel suo paese.

La determinazione nello scrivere e comporre le canzoni lo porta a formare il suo primo ed unico gruppo i Tèssares, che lo accompagna (spesso ma non sempre) in tutte le sue esibizioni, sia dal vivo che in studio.

Si è diplomato nel 2016 presso il liceo musicale di Benevento, con il liceo musicale riesce a suonare in molti teatri, tra i tanti quello più importante per lui è proprio il teatro San Carlo di Napoli.

Partecipa nel 2016 alla trasmissione The Voice of Italy su Rai 2 uscendo alle Battle nel team di Emis Killa.

Sempre nel 2016 con il suo brano Marta vince il primo premio assoluto della 27° Edizione di Musicultura, il brano è scritto contro la violenza sulle donne.

La vittoria di Musicultura segna una crescita importante per Gavio e giunge ancora più forte ed improvvisa poiché decretata direttamente dal pubblico, che lo ha portato alla finalissima allo Sferisterio, frutto di votazioni on-line in circa un mese di tempo (circa 6700 voti).

Il giudizio di Musicultura:

“Una sintesi affascinante tra linea melodica e testo. L’essenziale come sempre vince”

Tutte le canzoni di Gavio nascono “sottovoce” e raccontano storie d’amore, di un amore vissuto in ogni sua forma possibile.

Gavio predilige anche i temi sociali, e questo probabilmente, è dovuto all’influenza che Daniele Silvestri e Rino Gaetano hanno esercitato nella sua formazione artistica.

Gianfrancesco Cataldo ironizzando si definisce “un cantautore che non si sente italiano, ma che purtroppo o per fortuna lo è”.

La canzone: La mia generazione testo e audio

Qui il link per ascoltare il brano

Con le guerre e senza armi

ci faremo solo più male

comunque vadono le cose

avremo sempre qualcosa da dire

con i libri sull’educazione

ed il telefono cellulare

cresceremo i nostri figli

cresceranno senza giocare

per quanto grandi siano le ambizioni

per quante sono le possibilità

passeremo i nostri giorni

tra i colloqui e i “le faremo sapere”

cambieranno i nostri valori

aspetteremo sorrisi e favori

saremo tutti quanti uguali

e qualcuno

si distinguerà

la mia generazione

vuole una speranza

la mia generazione

vuole il posto che gli spetta

la mia generazione

cade e si rialza

la mia generazione

parla ma nessuno ascolta

con i nuovi banali ideali

e questa voglia di arrivare

non ci saranno più lavori

ma solo modi per guadagnare

saremo numeri per le televisioni

militari senza munizioni

saremo tutti quanti uguali

e qualcuno

si distinguerà

la mia generazione

vuole una speranza

la mia generazione

vuole il posto che gli spetta

la mia generazione

cade e si rialza

la mia generazione

parla ma nessuno ascolta

siamo le vittime

siamo i colpevoli

siamo i più forti

siamo i più deboli

siamo le vittime

siamo i colpevoli

siamo i più forti

siamo i più deboli

la mia generazione

vuole una speranza

la mia generazione

vuole il posto che gli spetta

la mia generazione

cade e si rialza

la mia generazione

parla ma nessuno ascolta