Galeffi, in attesa di una risposta da Amadeus e Sanremo, parte in tour

Dal 2020, anno dello scoppio della pandemia, ad oggi Galeffi ha pubblicato due album, Settebello nel 2020 e Belvedere a maggio del 2022, e ha atteso tre anni prima di tornare ad esibirsi dal vivo. Ora l’attesa, è finita… almeno per quel che riguarda il live.

Secondo le nostre fonti ci sarebbe infatti un’altra attesa in corso. Quella di una risposta da Amadeus per capire se Galeffi, in coppia con una partner femminile, potrà debuttare sul palco del Festival di Sanremo.

Ma torniamo alle certezze ovvero uno show tutto nuovo con una band rinnovata e una scaletta che spazia nel meglio della sua discografia arrivando ovviamente alle canzoni di Belvedere.

Il tour partirà il 3 dicembre con una data, già sold out, a Roma. Proseguirà poi con diversi appuntamenti in calendario tra cui anche nuove date fissate per gennaio.

Sul palco con Galeffi ci saranno: Luigi Winkler (chitarra), Matteo Cantagalli (tastiera e chitarra), Fabio Grande (chitarra, basso, cori) e Andrea Palmeri (batteria).

Ecco il calendario dei live prodotti e organizzati da Magellano Concerti:

03 dicembre 2022 – ROMA – LARGO VENUE – SOLD OUT

11 dicembre 2022 – MILANO – MAGAZZINI GENERALI

13 gennaio 2023 – FIRENZE – VIPER

14 gennaio 2023 – ROMA – LARGO VENUE

19 gennaio 2023 – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

20 gennaio 2023 – RONCADE (TV) NEW AGE

21 gennaio 2023 – CESENA – VIDIA CLUB

27 gennaio 2023 – BRESCIA – LATTERIA MOLLOY

28 gennaio 2023 – BOLOGNA – LOCOMOTIV







Foto di Ilaria Ieie